Vereador da Grande Curitiba é suspeito de liderar esquema de contrabando de cigarros

O vereador Sandro do Proteção (PSD), de Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, é suspeito de liderar uma organização criminosa dedicada ao contrabando de cigarros e à lavagem de dinheiro. O grupo é alvo da Operação Adumbra, da Polícia Federal (PF), nesta quarta-feira (1º), que cumpre oito mandados de busca e apreensão em endereços na cidade e também na capital. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Curitiba.

De acordo com a PF, Sandro seria responsável por coordenar as ações de logística, transporte, armazenamento, distribuição e comercialização de cigarros de origem estrangeira trazidos ao Brasil de forma clandestina.

Segundo informações do Bom Dia Paraná, Sandro foi secretário de Obras do município, mas pediu exoneração do cargo, e atualmente está de licença médica da Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande. Entre os endereços investigados está o do sogro do vereador, que ocupa um cargo na secretaria de Agricultura da cidade. Na casa da Sandro, a PF encontrou R$ 40 mil em espécie. Uma arma foi encontrada nas buscas realizadas nos endereços investigados.

Ainda de acordo com a PF, o grupo utilizava empresas e pessoas interpostas, ou “laranjas”, com objetivo de ocultar a identidade dos verdadeiros envolvidos com a atividade. Somada à prática de contrabando, as investigações identificaram também indícios de esquema de lavagem do dinheiro obtido com a comercialização dos produtos contrabandeados para dificultar a identificação dos que se beneficiavam com os recursos.

Os investigados podem responder pelos crimes de contrabando, lavagem de dinheiro e ainda outros delitos que possam ser identificados durante a apuração da PF.

O nome Adumbra vem do latim Adumbrare, que significa “encobrir”, uma referência aos indícios de que o principal investigado exerceria de forma velada a liderança da organização.

A reportagem da Tribuna tenta localizar a defesa de Sandro do Proteção, e entrou também em contato com a Câmara de Fazenda Rio Grande, mas até o momento não obteve retorno.