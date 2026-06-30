Como grupo criminoso furtava celulares e cartões dentro dos ônibus de Curitiba

A Polícia Civil do Paraná foi às ruas na manhã desta terça-feira (30) para cumprir, ao todo, 49 mandados de prisão, busca e apreensão contra grupo criminoso suspeito de roubar e furtar dentro de ônibus. O crime era praticado especialmente dentro do biarticulado Santa Cândida/Capão Raso, mas foram identificadas ramificações até a cidade de Londrina, no Norte do Paraná. Até as 7h30, 13 pessoas haviam sido presas.

A investigação começou em fevereiro deste ano e contou com o apoio da Urbanização de Curitiba (URBS). Os criminosos, em grupos de, no mínimo, quatro integrantes, agiam de forma a constranger e confundir as vítimas, via de regra pessoas idosas. Em coletivos lotados, um trombava no outro e distraía a vítima, enquanto um dos suspeitos, usando blusas ou bolsas para dificultar a visão da vítima, subtraía celulares e carteiras, muitas vezes sem que a vítima nem percebesse.

“Os criminosos provocavam deliberadamente tumultos e esbarrões artificiais nos momentos de maior aglomeração, como nos fluxos de embarque e desembarque. Em determinadas ocasiões, promoviam a queda deliberada de objetos ao chão para desviar totalmente a atenção do alvo”, explica o delegado da PCPR Thiago Mendes.

A Justiça concedeu 22 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão nas cidades de Curitiba, Piraquara, Pinhais, Colombo, Campo Largo, Fazenda Rio Grande e Londrina. A operação contou também com apoio aéreo. Os suspeitos são investigados por associação criminosa, roubo qualificado, receptação e estelionato.

Após o furto, os criminosos agiam de forma coordenada para remover o chip e repassar os celulares para receptadores, enquanto tentavam sacar ou fazer compras com os cartões levados das vítimas. Muitas vezes eram utilizadas máquinas de cartão próprias da quadrilha.