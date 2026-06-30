Bairros da grande Curitiba ficam sem água nesta terça-feira. Veja a lista

Moradores de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, e de municípios do interior do Paraná devem ficar atentos ao consumo de água nesta terça-feira (30).

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) programou paradas temporárias no abastecimento para a realização de obras de melhoria, manutenção de redes e substituição de equipamentos.

Região Metropolitana: Quatro Barras em manutenção

Em Quatro Barras, os serviços começaram logo cedo. A Sanepar realiza interligações na rede hídrica com o objetivo de promover melhorias operacionais no sistema local.

Início dos trabalhos: terça-feira (30/06), às 08h.

terça-feira (30/06), às 08h. Previsão de normalização: período da noite desta terça-feira (30/06).

período da noite desta terça-feira (30/06). Bairros afetados: Jardim Menino Deus e Jardim Pinheiros.

Interior do Paraná: Paradas afetam o Oeste e o Norte Pioneiro

No interior do estado, duas cidades têm interrupções confirmadas para esta terça-feira devido a melhorias estruturais:

Céu Azul (Região Oeste) A tubulação da cidade passa por obras de renovação e manutenção preventiva na rede de distribuição para garantir a qualidade da água fornecida.

Início dos trabalhos: terça-feira (30/06), às 08h30.

terça-feira (30/06), às 08h30. Previsão de normalização: período da tarde desta terça-feira (30/06).

período da tarde desta terça-feira (30/06). Bairros afetados: Bairro São Cristóvão e Bairro Iguaçu.

Joaquim Távora (Norte Pioneiro) O abastecimento na localidade sofre interferência devido à substituição de registros do setor elevado, uma intervenção necessária para aprimorar o fluxo na rede de distribuição local.

Início dos trabalhos: terça-feira (30/06), às 09h.

terça-feira (30/06), às 09h. Previsão de normalização: período da noite desta terça-feira (30/06).

período da noite desta terça-feira (30/06). Bairros afetados: a companhia alerta para oscilação de pressão na rede e/ou falta-d’água nos bairros Centro, Afonso Camargo e São Sebastião.

Ficou sem água? Reclame

Se você está sem água, o contato direto com a Sanepar pode ser feito pelo telefone 0800 200 0115, com atendimento disponível 24 horas. Para agilizar o registro da ocorrência, certifique-se de ter em mãos a sua conta de luz/água ou o número da matrícula do imóvel.

Como alternativa digital, a reclamação e a consulta de serviços podem ser realizadas por meio do aplicativo Minha Sanepar (disponível para Android e iOS) ou acessando o menu “Minha Sanepar” diretamente no site oficial da companhia.