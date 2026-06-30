Abastecimento

Bairros da grande Curitiba ficam sem água nesta terça-feira. Veja a lista

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 30/06/26 08h10
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Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná | Arquivo.

Moradores de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, e de municípios do interior do Paraná devem ficar atentos ao consumo de água nesta terça-feira (30).

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) programou paradas temporárias no abastecimento para a realização de obras de melhoria, manutenção de redes e substituição de equipamentos.

Região Metropolitana: Quatro Barras em manutenção

Em Quatro Barras, os serviços começaram logo cedo. A Sanepar realiza interligações na rede hídrica com o objetivo de promover melhorias operacionais no sistema local.

  • Início dos trabalhos: terça-feira (30/06), às 08h.
  • Previsão de normalização: período da noite desta terça-feira (30/06).
  • Bairros afetados: Jardim Menino Deus e Jardim Pinheiros.

Interior do Paraná: Paradas afetam o Oeste e o Norte Pioneiro

No interior do estado, duas cidades têm interrupções confirmadas para esta terça-feira devido a melhorias estruturais:

Céu Azul (Região Oeste) A tubulação da cidade passa por obras de renovação e manutenção preventiva na rede de distribuição para garantir a qualidade da água fornecida.

  • Início dos trabalhos: terça-feira (30/06), às 08h30.
  • Previsão de normalização: período da tarde desta terça-feira (30/06).
  • Bairros afetados: Bairro São Cristóvão e Bairro Iguaçu.

Joaquim Távora (Norte Pioneiro) O abastecimento na localidade sofre interferência devido à substituição de registros do setor elevado, uma intervenção necessária para aprimorar o fluxo na rede de distribuição local.

  • Início dos trabalhos: terça-feira (30/06), às 09h.
  • Previsão de normalização: período da noite desta terça-feira (30/06).
  • Bairros afetados: a companhia alerta para oscilação de pressão na rede e/ou falta-d’água nos bairros Centro, Afonso Camargo e São Sebastião.

Ficou sem água? Reclame

Se você está sem água, o contato direto com a Sanepar pode ser feito pelo telefone 0800 200 0115, com atendimento disponível 24 horas. Para agilizar o registro da ocorrência, certifique-se de ter em mãos a sua conta de luz/água ou o número da matrícula do imóvel.

Como alternativa digital, a reclamação e a consulta de serviços podem ser realizadas por meio do aplicativo Minha Sanepar (disponível para Android e iOS) ou acessando o menu “Minha Sanepar” diretamente no site oficial da companhia.

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