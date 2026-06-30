Trânsito em Curitiba: novo sinaleiro com IA vigia trânsito e decide quem para e quem segue

O trânsito em dois bairros de Curitiba passa por importantes novidades tecnológicas e de sinalização a partir desta terça-feira (30). Os motoristas que circulam pelas regiões do Fanny e do Umbará devem redobrar a atenção para a pintura de uma nova rotatória e para o início da operação de um semáforo dotado de inteligência artificial. As intervenções buscam organizar o fluxo de veículos e conferir maior segurança para condutores e pedestres.

Mudanças no trânsito para esta terça-feira

Obras e sinalização

Pintura de rotatória no Fanny A partir das 11h desta terça-feira (30/6), o cruzamento das ruas João de Oliveira Franco, Djalma Ferreira Maciel e Eloy de Assis Fabris, no bairro Fanny, recebe a pintura de uma nova rotatória. A intervenção serve para organizar a circulação local e aumentar a segurança. Agentes de trânsito estarão na região para orientar os condutores e, em caso de chuva, os trabalhos poderão ser adiados.

Novas sinalizações

Semáforo adaptativo no Umbará Às 10h desta terça-feira (30/6), entra em funcionamento um novo conjunto semafórico com inteligência artificial e tecnologia adaptativa no cruzamento das ruas Nicola Pellanda e Vereador Ângelo Burbello, no Umbará. O equipamento possui câmeras que analisam o tráfego em tempo real para alterar a programação dos tempos de sinal e diminuir as filas. O projeto também engloba melhorias geométricas, novas calçadas e rampas de acessibilidade, com previsão de término em duas semanas.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.