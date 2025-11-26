Laudo eleva grau de destruição de tornados que atingiram o Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) finalizou o laudo técnico detalhando a trajetória e classificação dos três tornados que atingiram o estado em 7 de novembro. O documento de mais de 130 páginas elevou para F4 a categoria dos tornados que atingiram Rio Bonito do Iguaçu e Guarapuava, mantendo em F2 o tornado que atingiu Turvo. Ao todo, 11 municípios foram afetados.

O laudo integrou análises de meteorologia operacional, geointeligência, sensoriamento remoto e análise geoespacial. O trabalho envolveu todos os setores do Simepar, com apoio do Corpo de Bombeiros, Instituto Água e Terra e Defesa Civil do Paraná. A conclusão aponta este como um dos maiores eventos desta categoria no estado nos últimos 30 anos.

Segundo o estudo, o ramo frio de um ciclone extratropical favoreceu o desenvolvimento de nuvens de tempestade de forte intensidade sobre o Paraná. Algumas dessas nuvens evoluíram para supercélulas, responsáveis pelos três tornados. A categorização seguiu a Escala Fujita, baseada nos danos observados e nas velocidades estimadas do vento.

O Tornado 1 percorreu aproximadamente 75 km, atingindo categoria F4 em Rio Bonito do Iguaçu, com destruição massiva de edificações e arremesso de veículos. O Tornado 2, também F4, causou intensa destruição em Guarapuava, incluindo o colapso total de casas de alvenaria. Já o Tornado 3, classificado como F2, teve o percurso mais curto, com 12 km de extensão.

O trabalho do Simepar começou dias antes do evento, com a emissão de boletins diários. No dia dos tornados, uma operação especial monitorou a movimentação atmosférica em tempo real. Nos dias seguintes, equipes realizaram análises in loco e por sobrevoo das áreas afetadas.

Paulo de Tarso, diretor-presidente do Simepar, destaca que a abordagem integrada fortalece as capacidades de resposta e mitigação frente a eventos climáticos extremos, contribuindo para um sistema de gestão de risco mais eficiente no Paraná. Você pode saber mais sobre os tornados aqui.

