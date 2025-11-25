Suspeito de estelionato contra vítimas de tornado em Rio Bonito do Iguaçu é preso

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem em flagrante por estelionato tentado e usurpação de função pública. A captura aconteceu no sábado (22), em Rio Bonito do Iguaçu, na região Noroeste do Estado.

A informação sobre a presença do indivíduio na região foi repassada com urgência pela Delegacia de Estelionato de Curitiba aos policiais civis que estão atuando na cidade que foi atingida pelo tornado.

Em diligências, os policiais o localizaram em um ponto oficial de cadastramento destinado a moradores afetados que buscavam acesso ao benefício governamental de reconstrução habitacional. O local reunia pessoas em situação de vulnerabilidade.

No momento da abordagem, o suspeito apresentou informações divergentes sobre sua qualificação civil, motivo pelo qual o Instituto de Identificação foi acionado para realizar a confirmação técnica e documental de sua identidade.

Durante as verificações preliminares no local, duas possíveis vítimas relataram ter fornecido dados pessoais ao suspeito naquele mesmo dia. Voluntários também informaram que ele estaria realizando os supostos cadastros desde 16 de novembro.

“Estas vítimas não chegaram a sofrer o prejuízo patrimonial, mas estavam sendo cooptadas para a posterior aplicação do golpe”, afirmou o delegado da PCPR Pedro Dini Neto.

Ainda, foi relatado que o homem se apresentava como agente público, utilizando vestimentas semelhantes às das forças de segurança e portando uma carteira com brasão do Corpo de Bombeiros Militar.

Com ele, os policiais apreenderam um notebook e celulares, que serão encaminhados à perícia. Além dos eletrônicos, foram recolhidos emblemas que ele portava no suposto uniforme e a falsa carteira funcional.

O setor de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com base em dados encaminhados pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS), confirmou que o suspeito teria causado prejuízos financeiros durante as enchentes naquele estado, utilizando falsas intermediações e promessas de auxílio emergencial. Ele possui diversos registros criminais, principalmente no estado de São Paulo, atuando de forma oportunista em cenários de calamidade pública.

O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

