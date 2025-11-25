Audiência pública discute projeto da Arena Olímpica em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná realizou nesta segunda-feira (24) uma audiência pública para apresentar o projeto da Arena Olímpica em Curitiba e receber sugestões da comunidade. O evento, organizado pelas secretarias do Planejamento (SEPL) e dos Esportes (SEES), ocorreu em formato híbrido, com participação presencial no local previsto para a nova estrutura esportiva e transmissão online pelo canal do YouTube da SEPL.

A audiência faz parte do processo de consulta pública, que segue aberta até 28 de novembro. As contribuições recebidas serão analisadas pela equipe técnica e um relatório será disponibilizado no site do projeto. O objetivo é proporcionar transparência e alinhar o projeto aos interesses da sociedade.

O projeto da Arena Olímpica prevê dois complexos esportivos em Curitiba: um multiesportivo no Capão da Imbuia, voltado para competições de ginástica, luta e voleibol, entre outros; e um complexo aquático no São Lourenço, focado em natação. Ambos visam atender parâmetros para receber competições nacionais e internacionais.

Além do desenvolvimento do esporte de alto rendimento, a Arena Olímpica busca fortalecer o turismo esportivo no Paraná. O projeto também inclui a modernização das instalações da Secretaria dos Esportes, visando melhorar os serviços oferecidos à comunidade esportiva.

Após a consulta pública, está prevista uma sondagem de mercado com potenciais investidores, buscando alternativas de investimentos e potencialização da iniciativa. Esta etapa ocorrerá de forma virtual nos dias 24, 25 e 26 de novembro.