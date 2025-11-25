DER/PR contrata obra de R$ 231 milhões para restaurar PRC-466 entre Manoel Ribas e Pitanga

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) formalizou a contratação de obra para restaurar e ampliar a PRC-466 entre Manoel Ribas e Pitanga, na região Central do estado. O trecho de 43,05 quilômetros receberá investimento de R$ 231.605.000,00.

A empreitada iniciará com a elaboração do projeto executivo de engenharia, com prazo de 180 dias. Após aprovação pelo DER/PR, os serviços no trecho terão duração prevista de 690 dias.

A obra abrangerá desde o acesso à subestação de Furnas, em Manoel Ribas, até o entroncamento com a PR-460 em Pitanga. A pista existente será restaurada utilizando a técnica whitetopping, que consiste em usar o pavimento asfáltico atual como base para um novo pavimento rígido de concreto. Segmentos críticos receberão faixas adicionais de tráfego para ultrapassagem.

O projeto inclui a construção de dois viadutos do tipo rótula em desnível: um no entroncamento da PRC-466 com a PRC-487 em Manoel Ribas, e outro em Pitanga, substituindo a interseção atual com a Rua da Liberdade. Ambos visam melhorar o fluxo de tráfego e a segurança viária.

Além disso, serão realizadas melhorias em acessos locais, implementação de novo sistema de drenagem, sinalização horizontal e vertical, e dispositivos de segurança viária.

Esta contratação faz parte de um conjunto maior de obras no eixo central de rodovias do Paraná. Somando cinco obras já contratadas, o investimento total chega a R$ 1.447.170.505,97, contemplando 178,61 km de rodovias. Outras licitações estão em andamento ou planejadas, com previsão de que o investimento no eixo central ultrapasse R$ 2 bilhões.