Mapeamento aéreo do Paraná auxilia reconstrução após tornados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O novo mapeamento aéreo do Paraná, contratado pelo Instituto Água e Terra (IAT), está sendo fundamental para a reconstrução dos municípios atingidos por tornados no início de novembro na região Centro-Sul do Estado. Uma aeronave do projeto sobrevoou a área afetada em 10 de novembro, incluindo Rio Bonito do Iguaçu, a cidade mais impactada, além de Guarapuava, Turvo, Candói e Porto Barreiro.

As imagens em alta definição, com resolução de 25 centímetros, mostram o antes e depois da passagem do tornado, cobrindo aproximadamente 438 mil hectares. Esse material será crucial para planejar o reordenamento urbano da região, especialmente em Rio Bonito do Iguaçu, onde cerca de 90% do território precisa ser recuperado.

Tecnologia avançada para gestão eficiente

O projeto, com investimento de R$ 120 milhões, utiliza tecnologia de ponta que combina imagens multiespectrais com levantamento laser. Isso permite a captura de retratos nítidos do solo, mapeamento do relevo e visualização do território em 3D, inclusive sob vegetação. O objetivo é concluir o levantamento aéreo de todo o Paraná até 2027, oferecendo uma ferramenta de planejamento para diversas áreas do governo.

Além do mapeamento, o governo estadual está tomando medidas práticas para auxiliar as famílias afetadas. Foram iniciados o envio de 320 casas pré-fabricadas, com investimento de R$ 44 milhões, e a distribuição de cartões no valor de até R$ 50 mil para compra de materiais de construção e contratação de mão de obra.