Show gratuito faz o esquenta para o Inner Circle em Matinhos

Está chegando ao fim a programação do Festival Viva Paraná – Ritmo, Arte e Cultura. O evento, que começou no dia 02 de janeiro, levou apresentações musicais e artísticas para as praias do litoral do Paraná e nas praias de água doce do Noroeste do Estado, valorizando artistas locais e regionais.

A última apresentação será neste sábado, dia 31, em Matinhos, com a banda de reggae Pakaya Soul, fazendo o esquenta para o grande show do dia do Verão Maior, Inner Circle, famosa banda da Jamaica, marcado para às 20h, antecedendo os Paralamas do Sucesso.

Pakaya Soul é um grupo do litoral paranaense, com mais de 15 anos de estrada, que toca um som vibrante e com muita energia. A banda tem influência do Reggae, Surf Music e Música Brasileira e promete levar muita positividade na última apresentação do Viva Paraná.

O Festival é realizado pela Agência Canal em parceria com o Governo do Estado do Paraná e viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Pronac 2410414), por meio do Projeto Verão Maior. No total serão 13 shows que ocuparam espaços públicos de grande circulação durante a alta temporada, ampliando o acesso a atividades culturais de qualidade. As apresentações aconteceram em Guaratuba, Matinhos, Porto Rico e Porto São José.