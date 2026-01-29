Alerta laranja de chuva intensa atinge Curitiba e Paraná; Previsão do tempo completa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba e todas as regiões do Paraná estão sob alerta laranja de chuva intensa, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com grau de severidade classificado como Perigo. O aviso indica risco de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm ao dia, além de ventos fortes, que podem variar de 60 a 100 km/h, com possibilidade de alagamentos, quedas de galhos e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Na madrugada, raios e trovões tiraram o sono de moradores de vários bairros de Curitiba.

A previsão do tempo aponta instabilidade tanto nesta quinta-feira (29) quanto na sexta-feira (30) em Curitiba, com temperaturas elevadas, alta umidade do ar e pancadas de chuva mais intensas a partir da tarde.

Previsão do tempo para Curitiba hoje

Nesta quinta-feira (29), o tempo em Curitiba segue abafado. A temperatura varia entre 18°C e 26°C, com previsão de 22 milímetros de chuva acumulada ao longo do dia. O calor combinado à umidade favorece o crescimento de nuvens carregadas, o que aumenta o risco de temporais localizados, principalmente entre a tarde e a noite.

Para a sexta-feira (30), o cenário muda pouco. Os termômetros devem marcar mínima de 18°C e máxima de 25°C, mantendo a sensação de tempo quente e úmido. A instabilidade continua presente, com possibilidade de pancadas de chuva em diferentes momentos do dia, algumas acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.

De acordo com o Simepar — Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná —, “as temperaturas permanecem elevadas e, associadas à alta disponibilidade de umidade, favorecem um forte aquecimento ao longo do dia. A partir da tarde, essas condições intensificam a formação de áreas de instabilidade, com pancadas de chuva em praticamente todo o estado”. Esse padrão reforça o alerta para transtornos urbanos, especialmente em áreas com histórico de alagamentos.

A previsão do tempo, o clima em Curitiba e os avisos oficiais devem ser acompanhados ao longo do dia, já que as condições podem mudar rapidamente.

