Show de Ana Castela em Matinhos terá transmissão ao vivo nesta sexta

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 28/01/26 18h33
TV Paraná Turismo transmite o show de Ana Castela nesta sexta-feira (30)
A cantora Ana Castela, fenômeno do sertanejo e agro pop, se apresenta gratuitamente nesta sexta-feira (30/01) às 22h em Matinhos, no litoral do Paraná. O show faz parte da programação do Verão Maior Paraná e terá transmissão ao vivo pela TV Paraná Turismo a partir das 21h30, com cobertura, entrevistas e bastidores.

Conhecida como “a boiadeira”, Ana Castela conquistou o Brasil com estilo autêntico e repertório que mistura força e romantismo. Aos 22 anos, ela acumula milhões de ouvintes nas plataformas digitais com sucessos como “Pipoco”, “Nosso Quadro” e “Boiadeira”.

O evento deve reunir famílias, turistas e fãs de várias regiões. A apresentação integra o Verão Maior Paraná, festival que oferece programação gratuita de shows, esportes e cultura nas praias do estado durante janeiro e fevereiro.

Para assistir à transmissão, sintonize a TV Paraná Turismo no canal 9.1 UHF (TV Aberta), 509 (Claro/NET) ou via satélite. O show também será transmitido no canal do YouTube @tvparanaturismo.

