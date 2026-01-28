“Monstros” do sertanejo confirmados pra mega show em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A turnê Histórias, que em 2025 trouxe gigantes do sertanejo para um mega show na Arena da Baixada, confirmou nesta quarta-feira (28) uma nova edição do festival em Curitiba. No mesmo local, no dia 14 de novembro, nomes de peso pelo menos quatro atrações entre Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, Daniel, Cesar Menotti e Fabiano, Victor e Leo, Gian e Giovani e Mato Grosso e Mathias vão subir ao palco montado no gramado do estádio do Athletico Paranaense.

Os ingressos para o que está sendo chamado como “O Show do Século” começam a ser vendidos no dia 2 de fevereiro para sócios do Furacão, e no dia 4 para o público em geral. O modelo deve seguir o mesmo de eventos anteriores, com opções e possibilidades para todos os bolsos (mesas, mesas bistrô, plateia VIP e cadeiras (inferiores e superiores).

A venda será direto no site da turnê. Clique aqui para mais informações!