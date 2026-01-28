Shows em Matinhos têm mudança de horário neste fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A programação de shows do Verão Maior Paraná passa por uma alteração neste sábado (31/01), em Matinhos, no Litoral. O Inner Circle abre a noite às 20h, seguido pelo show do Paralamas do Sucesso, que se apresenta às 22h.

Os horários das demais atrações do fim de semana na Arena Verão Maior Caiobá seguem os mesmos: Fernandinho se apresenta no dia 29, às 21h, e Ana Castela no dia 30, às 22h.

Com programação gratuita e artistas de diferentes estilos musicais, o evento alcançou, em três semanas, público de 1,81 milhão de pessoas, praticamente igualando a edição de 2025, quando 1,82 milhão de pessoas acompanharam as atrações nos palcos de Matinhos e de Pontal do Paraná.

Além dos shows, o projeto oferece atividades esportivas e culturais. A programação completa pode ser conferida no site do evento.

Inner Circle é segunda atração internacional no Litoral do Paraná

Pioneiros na criação do gênero musical do reggae, o Inner Circle chega ao litoral paranaense carregando uma história que atravessa décadas. Formado no final dos anos 1960 em Kingston, capital da Jamaica, o grupo ajudou a espalhar o ritmo caribenho por diversos países do mundo.

Neste sábado, os jamaicanos prometem apresentar grandes sucessos como “Bad Boys”, tema da famosa série de televisão “Cops”, e o hit “Sweat (A La La La La Long)”, uma das músicas mais tocadas da década de 1990.

A notabilidade do grupo é comprovada pela venda de aproximadamente 2 milhões de discos e pela conquista do Grammy de melhor álbum de reggae com “Bad Boys”, de 1993. No Brasil, a banda conquistou o disco de platina ao vender mais de 100 mil cópias.

O Inner Circle segue ativo em turnês e gravações. Até outubro de 2025, o grupo realizou mais de 30 apresentações por países da Europa e também nos Estados Unidos.

Os Paralamas do Sucesso vão tocar … no litoral

Os Paralamas do Sucesso dispensam apresentações. Uma das bandas mais importantes do rock brasileiro, formada no início dos anos 1980 no Rio de Janeiro, é composta pelo trio Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone.

O grupo se destacou por misturar rock com reggae, ska e ritmos brasileiros, criando um som inovador para a época. Hits como “Meu Erro”, “Óculos”, “Lanterna dos Afogados” e “Alagados” marcaram gerações e continuam presentes no imaginário musical brasileiro.

Os Paralamas tiveram grande influência na música nacional, ajudando a consolidar o rock brasileiro nos anos 80 e inspirando inúmeras bandas que surgiram posteriormente. Mesmo após décadas de carreira, o grupo continua ativo e relevante, mostrando importância na história da música brasileira.