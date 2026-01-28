Ponte de Guaratuba está perto de encontro do trecho estaiado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A obra da Ponte de Guaratuba, no litoral do Paraná, avança para o fechamento do trecho estaiado. É quando as duas partes da estrutura, construídas a partir dos apoios 04 e 05, se encontrarão sobre o canal de navegação da Baía de Guaratuba, consolidando a união definitiva da ponte.

Com 320 metros de extensão, o trecho estaiado representa o coração da obra. Foi projetado para vencer o maior vão da ponte com 160 metros, garantindo um gabarito livre de 19 metros de altura por 90 metros de largura, essencial para a segurança da navegação na baía.

A construção desta parte utiliza o método dos balanços sucessivos, uma técnica que permite o avanço gradual da estrutura, sempre mantendo o equilíbrio. A partir de cada pilar central, a ponte cresce simultaneamente para ambos os lados através da concretagem de aduelas, que são grandes blocos de concreto moldados no próprio local.

Essas aduelas recebem o suporte dos estais – cabos de aço de alta resistência tensionados que conectam o tabuleiro aos mastros (torres) da ponte. Este sistema é o responsável por sustentar o peso da estrutura e garantir estabilidade.

Até dezembro de 2025, o progresso do trecho estaiado conta com a finalização de 10 pares de aduelas típicas em cada apoio, totalizando 40 aduelas típicas mais 2 aduelas de disparo. Isso representa 250 metros executados dos 320 metros previstos para este segmento da ponte.

Ao final da obra, o trecho estaiado contará com 2 aduelas de disparo mais 55 aduelas típicas, incluindo as aduelas de fechamento, elemento crucial que fará a conexão definitiva entre os dois balanços e simbolizará a união final da estrutura.

Encontro da Ponte de Guaratuba deve ocorrer em fevereiro

O encontro da ponte representa o momento em que os dois balanços, um vindo do apoio 04 e outro do apoio 05, chegam ao centro da baía e são conectados por uma última aduela, chamada de aduela de fechamento. A previsão é que este momento aconteça no final de fevereiro.

Antes dessa etapa decisiva, ocorre um trabalho minucioso de engenharia: conferências de alinhamento e nível, ajustes finos na protensão dos estais e monitoramento estrutural. Somente após todas essas verificações é que a aduela de fecho é concretada. A partir desse momento, o trecho estaiado deixa de funcionar como duas estruturas independentes e passa a atuar como uma única estrutura contínua, exatamente como previsto no projeto.

Do ponto de vista técnico, o fechamento do trecho estaiado representa a conclusão do maior vão da ponte e a superação de um dos maiores desafios da obra. Simbolicamente, o “encontro da ponte” marca o momento em que os lados de Guaratuba e Matinhos ficam conectados sobre a baía.

