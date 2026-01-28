Paralamas do Sucesso levam rock brasileiro para show em Matinhos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma das principais bandas do rock nacional, o Paralamas do Sucesso, se apresenta neste sábado (31) às 22h na Praia Brava de Matinhos, litoral do Paraná. O trio formado por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone promete levar seus maiores sucessos acumulados em mais de 40 anos de carreira para o palco do Verão Maior Paraná. Antes dos brasileiros, a banda jamaicana Inner Circle abre a noite com seu reggae.

Com uma trajetória marcada por hits como “Vital e Sua Moto”, “Meu Erro”, “Alagados” e “Lanterna dos Afogados”, os Paralamas construíram uma carreira sólida misturando letras poéticas de Herbert Vianna com os grooves de Bi Ribeiro no baixo e João Barone na bateria. A banda mantém sua formação original desde o início dos anos 80, superando inclusive o grave acidente aéreo sofrido por Herbert em 2001.

Após um longo processo de reabilitação, Herbert Vianna adaptou sua forma de tocar guitarra e voltou aos palcos com a banda. Em 2025, os Paralamas realizaram uma turnê comemorativa de 40 anos, incluindo um show para 50 mil pessoas em São Paulo. O grupo mantém popularidade não só no Brasil, mas também em países vizinhos como Argentina e Chile.

Das origens ao sucesso nacional

Formada no Rio de Janeiro por amigos vindos de Brasília, a banda começou com influências do new wave e ska britânico. Após um primeiro álbum mais cômico em 1983, o grupo encontrou sua identidade no disco “O Passo do Lui” (1984), que trouxe hits como “Óculos” e “Meu Erro”. A consagração veio com a histórica apresentação no primeiro Rock in Rio, em 1985.

Nos anos seguintes, os Paralamas consolidaram seu som incorporando elementos de reggae e ritmos latinos. Álbuns como “Selvagem?” (1986) e “Bora Bora” (1988) ampliaram o alcance da banda, que passou a fazer shows internacionais. Mesmo com altos e baixos comerciais nos anos 90, o grupo se manteve relevante, voltando ao topo com o “Acústico MTV” em 1999.

Quem for ao show em Matinhos neste sábado poderá presenciar uma banda que, mesmo sem lançar músicas novas desde 2017, mantém uma conexão única com seu público através de décadas de hits e uma sonoridade que marcou gerações do rock brasileiro.