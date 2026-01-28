Mobilidade

Obras em Curitiba afetarão mobilidade no Novo Mundo, Capão Raso e Xaxim

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 28/01/26 14h05
Reunião pública das obras do lote 2 pacote 2 do novo inter 2 e das trincheiras da Estação Vila São Pedro. Curitiba 27/01/2026. Foto: Valquir Kiu Aureliano/SECOM

A Prefeitura de Curitiba apresentou detalhes de obras que afetarão a mobilidade nos bairros Novo Mundo, Capão Raso e Xaxim a partir de fevereiro. Os projetos do Novo Inter 2 e das Trincheiras da Estação Vila São Pedro, na Linha Verde, provocarão mudanças temporárias no trânsito, incluindo alterações no sentido de ruas, itinerários de ônibus e bloqueios de vias.

As obras do Novo Inter 2 ocorrerão ao longo da Avenida Brasília, no Capão Raso e Novo Mundo, entre a Rua Infante Dom Henrique e o novo prolongamento da Rua André João Gasparin. O projeto prevê a requalificação de 25 ruas com troca de pavimentação, paisagismo, drenagem e implantação de faixas exclusivas para ônibus.

Já as Trincheiras da Estação Vila São Pedro serão construídas sob a Linha Verde, formando um binário entre as ruas Omar Raymundo Picheth/Marechal Althayr Roszanniy e Ipiranga/Barão do Santo Ângelo. Além das trincheiras, o projeto inclui a requalificação de 17 vias do entorno.

As primeiras intervenções começarão pela Rua Delegado Naby Paraná, seguida da Rua Prof. João Mazzarotto e Rua Prefeito Ambrósio Bini. A previsão é que o Novo Inter 2 seja concluído em 18 meses. As obras das trincheiras terão bloqueios parciais na Linha Verde, com desvios para a canaleta exclusiva de ônibus.

Segundo a prefeitura, os projetos beneficiarão diretamente 580 mil pessoas e serão porta de entrada para a frota de ônibus elétricos de Curitiba. As obras fazem parte do PRO Curitiba, programa de investimentos em infraestrutura e serviços públicos da cidade.

