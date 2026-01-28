Novo Terminal Capão da Imbuia beneficiará 49 mil passageiros diariamente

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba iniciou nesta quarta-feira (28) as obras do novo Terminal Capão da Imbuia, na Regional Cajuru. O terminal atenderá diariamente 49 mil passageiros do transporte coletivo, ampliando a oferta de linhas de ônibus e promovendo melhorias na infraestrutura urbana do entorno, com impacto para cerca de 100 mil pessoas.

O investimento na obra é de R$ 46,4 milhões, financiados com recursos do Orçamento Geral da União, através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A construção tem prazo previsto de 20 meses.

O novo terminal contará com 9.920 m² de área construída, três plataformas, 22 pontos de parada simultâneos, bicicletário e áreas de serviço e comércio. A estrutura utilizará placas fotovoltaicas para ser autossuficiente em energia.

A capacidade será ampliada de 39 mil para mais de 49 mil passageiros por dia útil, atendendo 16 linhas de ônibus. O projeto também prevê a futura operação de ônibus elétricos.

A obra integra o programa PRO Curitiba, que reúne investimentos em infraestrutura urbana na cidade. O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) é responsável pelo projeto, com coordenação da Secretaria Municipal de Obras Públicas.