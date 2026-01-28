Primeira Operação Fura-Catraca do ano prende três pessoas em ônibus de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) e a Urbs realizaram nesta quarta-feira (28/01) a primeira Operação Fura-Catraca de 2026 em Curitiba. A ação fiscalizou a linha de ônibus Cabral/Portão, resultando na prisão de três pessoas que foram encaminhadas à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Fiscais da Urbs e agentes do Departamento de Inteligência da SMDT embarcaram em quatro ônibus da linha para identificar passageiros que não pagavam a passagem. O Grupo Tático de Motos e equipes da Guarda Municipal realizaram as abordagens.

A operação visa coibir a evasão de tarifas e garantir a segurança dos usuários do transporte coletivo. Além das prisões por não pagamento, uma pessoa foi detida por posse de drogas.

Em 2025, foram realizadas 7 operações semelhantes, resultando na apreensão de 76 menores e detenção de 80 adultos por utilizar transporte coletivo sem pagar, crime previsto no Artigo 176 do Código Penal.

A SMDT informou que as ações continuarão ocorrendo em diferentes linhas e pontos críticos da cidade.