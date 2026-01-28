Curitiba inaugura primeira unidade “de rua” do Poupatempo Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba inaugurou nesta quarta-feira (28) sua terceira unidade do Poupatempo Paraná, programa do Governo do Estado que oferece cerca de 240 serviços públicos à população. A nova agência está localizada no bairro Boa Vista, na Avenida Paraná, 2.272, em frente à garagem da empresa Glória, próximo ao Terminal do Boa Vista.

A unidade do Boa Vista é a primeira de rua da capital e a 12ª a entrar oficialmente em operação no Estado. Assim como as outras agências, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com possibilidade de pré-agendamento pelo aplicativo ou site do programa.

O Poupatempo reúne serviços de diversos órgãos estaduais, incluindo emissão da nova Carteira de Identidade, serviços do Detran-PR, consultas da Cohapar, atendimentos da Copel, Sanepar e secretarias estaduais. Também é possível solicitar seguro-desemprego e buscar vagas de emprego.

Além de atender pessoas físicas, o Poupatempo oferece serviços para empresas, como abertura de empresas e emissão de certidões pela Junta Comercial. O programa visa centralizar serviços e reduzir a burocracia para os cidadãos.

Curitiba já conta com unidades do Poupatempo no Shopping Estação e no Park Shopping Boulevard. Ao todo, o Estado prevê colocar em funcionamento 20 unidades do programa até o final de fevereiro.