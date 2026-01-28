Pré-carnaval em Curitiba: 15 bloquinhos agitam a semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta semana, nos vemos na rua! A programação de blocos de pré-carnaval de Curitiba já está rolando e a Tribuna do Paraná foi atrás de todos os detalhes. A agenda de bloquinhos, divulgada pelo coletivo fotográfico Fotofolia, pode sofrer alterações ao longo da semana.

Agenda Semanal – janeiro e fevereiro de 2026

Quarta-feira (28/01)

Bloco de Segunda

Tema: Detetives do Spotted

Horário: 19 horas

Local: Rua Jaime Reis, 356



Quinta-feira (29/01)

Saí do Armário e Me Dei Bem

Tema: Visibilidade Trans

Horário: 19 horas

Local: Rua Kellers, 290



Sexta-feira (30/01)

Astrobloco

Tema: Saída de Aquário

Horário: 18 horas

Local: Rua Jaime Reis, 356

Siribloco

Tema: Qual é a música?

Horário: 19 horas

Local: Rua Mateus Leme, 67



Maracatu Aroeira

Tema: 27 anos de Pinheiro Brilhante, 1º cortejo de maracatu em Curitiba

Horário: 19h30

Local: Bondinho da Rua XV



Baque Mulher

Tema: Com a benção das Yabás, Baque Mulher vai desfilar!

Horário: 20 horas

Local: Paço da Liberdade

Sábado (31/01)

Cordão da Trupe Guará

Tema: Livre para Voar

Horário: 9h30

Local: Praça Santos Dumont



Marginais

Tema: Preto e Branco

Horário: 13 horas

Local: Praça João Cândido



Garibaldis e Sacis

Tema: Garibaldis vai à praia

Horário: 15 horas

Local: Rua Saldanha Marinho esquina com Dr. Muricy



Maracatu Aroeira

Tema: Roda Aberta de Coco

Horário: 16 horas

Local: Praça Generoso Marques, 126



Caiu no Cavalo Babão

Tema: Especial Specialities

Horário: 16h20

Local: Cavalo Babão



Domingo (1º/02)

Bloco Afropretinhosidade convida: Baque Mulher + Segunda o Curitiba + Siribloco + Saí do Armário e me Dei Bem

Horário: 13 horas

Local: Rua Baltazar Carrasco dos Reis, 382 – Vila Torres



B.I.S.C.A.T.E.S

Tema: Um delírio cívico em revista

Horário: 15 horas

Local: Ruínas de São Francisco



Garibaldis e Sacis

Tema: Seja o que você quiser

Horário: 15 horas

Local: Av. Marechal Deodoro



O Amor é Brega

Tema: Cabaré do Amor

Horário: 16 horas

Local: Rua São Francisco, 50