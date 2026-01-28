Pré-carnaval em Curitiba: 15 bloquinhos agitam a semana

Nesta semana, nos vemos na rua! A programação de blocos de pré-carnaval de Curitiba já está rolando e a Tribuna do Paraná foi atrás de todos os detalhes. A agenda de bloquinhos, divulgada pelo coletivo fotográfico Fotofolia, pode sofrer alterações ao longo da semana.
Agenda Semanal – janeiro e fevereiro de 2026
Quarta-feira (28/01)
Bloco de Segunda
Tema: Detetives do Spotted
Horário: 19 horas
Local: Rua Jaime Reis, 356
Quinta-feira (29/01)
Saí do Armário e Me Dei Bem
Tema: Visibilidade Trans
Horário: 19 horas
Local: Rua Kellers, 290
Sexta-feira (30/01)
Astrobloco
Tema: Saída de Aquário
Horário: 18 horas
Local: Rua Jaime Reis, 356
Siribloco
Tema: Qual é a música?
Horário: 19 horas
Local: Rua Mateus Leme, 67
Maracatu Aroeira
Tema: 27 anos de Pinheiro Brilhante, 1º cortejo de maracatu em Curitiba
Horário: 19h30
Local: Bondinho da Rua XV
Baque Mulher
Tema: Com a benção das Yabás, Baque Mulher vai desfilar!
Horário: 20 horas
Local: Paço da Liberdade
Sábado (31/01)
Cordão da Trupe Guará
Tema: Livre para Voar
Horário: 9h30
Local: Praça Santos Dumont
Marginais
Tema: Preto e Branco
Horário: 13 horas
Local: Praça João Cândido
Garibaldis e Sacis
Tema: Garibaldis vai à praia
Horário: 15 horas
Local: Rua Saldanha Marinho esquina com Dr. Muricy
Maracatu Aroeira
Tema: Roda Aberta de Coco
Horário: 16 horas
Local: Praça Generoso Marques, 126
Caiu no Cavalo Babão
Tema: Especial Specialities
Horário: 16h20
Local: Cavalo Babão
Domingo (1º/02)
Bloco Afropretinhosidade convida: Baque Mulher + Segunda o Curitiba + Siribloco + Saí do Armário e me Dei Bem
Horário: 13 horas
Local: Rua Baltazar Carrasco dos Reis, 382 – Vila Torres
B.I.S.C.A.T.E.S
Tema: Um delírio cívico em revista
Horário: 15 horas
Local: Ruínas de São Francisco
Garibaldis e Sacis
Tema: Seja o que você quiser
Horário: 15 horas
Local: Av. Marechal Deodoro
O Amor é Brega
Tema: Cabaré do Amor
Horário: 16 horas
Local: Rua São Francisco, 50