Dois Faróis do Saber de Curitiba fecham para reforma e manutenção

Por SECOM Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 28/01/26 17h58
Foto: Lucilia Guimarães/SECOM (arquivo)

Dois Faróis do Saber de Curitiba estarão indisponíveis para visitação nesta quinta-feira (29/1). O Farol do Saber Tom Jobim, localizado na Praça Francisco De Azevedo Macedo, no bairro Santa Quitéria, passa por reformas gerais sem previsão de reabertura. Já o Farol Gibran Khalil Gibran, no Centro Cívico, terá acesso interrompido apenas nesta quinta para limpeza técnica.

No Farol Tom Jobim, as obras incluem nova pintura e troca de piso. O equipamento da Secretaria Municipal da Educação ainda não tem data definida para voltar a funcionar. Por sua vez, o Farol Gibran Khalil Gibran, também conhecido como Memorial Árabe, passará por limpeza de vitrais. A estrutura, inspirada na arquitetura mourisca, possui 10 metros de altura e largura.

Os Faróis do Saber são importantes centros culturais em Curitiba. Oferecem atividades culturais, serviços de consulta e pesquisa ao acervo, empréstimo de livros e periódicos, acesso gratuito à internet e ações como rodas de leitura e contação de histórias. Nove deles estão localizados em praças da cidade.

A Prefeitura recomenda que os usuários fiquem atentos aos canais oficiais para informações sobre a reabertura do Farol Tom Jobim e o retorno das atividades no Memorial Árabe após a manutenção.

