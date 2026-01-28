Restaurante em Curitiba cria Festival do Risoto a partir de R$ 19,90

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Para celebrar o risoto, essa tradição da culinária italiana, um dos pontos mais icônicos de Curitiba se transforma em um pedacinho da Itália nos próximos dias. A Rua 24 Horas recebe, entre os dias 29, 30 e 31 de janeiro, o Festival do Risoto, com opções que cabem no bolso: valores entre R$ 19,90 e R$ 34,90. O evento acontece nas unidades do Bávaro na Rua 24 Horas, durante almoço e jantar, e também no Shopping Omar, exclusivamente no período do almoço.

O cardápio foi pensado para agradar diferentes preferências e necessidades. São cinco opções de risotos, incluindo alternativas vegetarianas e sem lactose. Entre os destaques está o Risoto ao Molho Pomodoro com Legumes Salteados, perfeito para quem não consome laticínios; o aromático Risoto de Funghi, preparado com cogumelos funghi secchi e finalizado com parmesão; o indulgente Risoto 5 Queijos; o reconfortante Risoto de Costela de Panela, com carne cozida lentamente por seis horas; e o sofisticado Risoto de Camarão, finalizado com molho de queijo.

A experiência vai além das receitas-base. Os clientes podem personalizar seus pratos adicionando proteínas extras como frango grelhado ou à milanesa, alcatra grelhada ou filé argentino. Como atrativo adicional, durante todo o festival, as partilhas do cardápio incluem risoto gratuito, reforçando o excelente custo-benefício do evento.

“O risoto é um prato que combina conforto, sabor e memória afetiva. A ideia do festival é oferecer desde opções mais simples até receitas mais elaboradas, sempre mantendo a qualidade e a acessibilidade, que são marcas do Bávaro”, destaca Luiz Breda, fundador do bar e idealizador da ação.

Para quem deseja experimentar essa delícia, o Festival do Risoto na Rua 24 Horas acontece das 11h às 22h30. Já no Shopping Omar, os pratos são servidos apenas no almoço, das 11h às 15h. Mais informações podem ser acompanhadas pelo Instagram oficial: @bavaro_.