UPA Cajuru reabre revitalizada com novos serviços em Curitiba

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Cajuru reabriu nesta quarta-feira (28) em Curitiba, após passar por uma revitalização completa. A unidade agora conta com novos serviços, como atendimento odontológico de urgência e consultórios do Circuito Direcionado de Atendimento (CDA).

Foram investidos mais de R$ 1 milhão nas obras, sendo R$ 607 mil do tesouro municipal, R$ 404 mil de emenda parlamentar e R$ 30 mil de emenda de vereador. A reforma incluiu pintura completa, substituição de pisos, adequações na estrutura e implantação de novos sistemas.

Novidades no atendimento

O atendimento odontológico de urgência funcionará de segunda a sexta, das 19h às 7h, e 24 horas nos finais de semana e feriados. Já o CDA visa agilizar o atendimento de casos leves, com consultórios fechados para maior privacidade.

A unidade também recebeu melhorias na segurança, com novas portas de escape, monitoramento por câmeras e sistema de alerta para funcionários. A farmácia ganhou sala própria e o número de salas de triagem aumentou de uma para três.

A UPA Cajuru conta agora com uma equipe de 283 profissionais e realiza em média 15 mil atendimentos por mês. A reforma faz parte do programa PRO Curitiba, que prevê investimentos de R$ 6 bilhões em obras pela cidade.