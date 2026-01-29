Inner Circle em Matinhos: o reggae dos anos 90 que todo mundo canta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O grupo jamaicano Inner Circle, pioneiro do reggae, fará um show gratuito em Matinhos, no litoral do Paraná, neste sábado (31/01) às 20h. A apresentação acontecerá na Praia Brava, onde o público poderá ouvir sucessos como “Bad Boys” e “Sweat (A La La La La Long)“. O evento antecede o show dos Paralamas do Sucesso, marcado para as 22h.

Formado em Kingston, Jamaica, no final dos anos 1960, o Inner Circle ajudou a popularizar o reggae globalmente. Com cerca de 2 milhões de discos vendidos, o grupo ganhou o Grammy de melhor álbum de reggae em 1993 com “Bad Boys”. No Brasil, a banda alcançou disco de platina ao vender mais de 100 mil cópias.

O maior hit da banda, “Bad Boys”, ganhou fama mundial ao se tornar tema de abertura do programa policial americano “Cops” em 1989. A música também foi usada na franquia de filmes “Bad Boys”, estrelada por Will Smith e Martin Lawrence, mantendo sua popularidade por décadas.

Liderado pelos irmãos Ian e Roger Lewis, o Inner Circle é conhecido por mesclar reggae, soul e pop. A banda passou por mudanças significativas ao longo dos anos, incluindo a trágica perda do vocalista Jacob Miller em 1980. Atualmente, Kris Bentley é o vocalista do grupo, posição que ocupa há 30 anos.

O Inner Circle tem uma longa história de apresentações no Brasil, incluindo participações em festivais importantes como o Sunsplash Festival e o Ruffles Reggae Festival. Em 1996, a banda se apresentou na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, ao lado de Ziggy Marley. O grupo também tem conexões musicais com artistas brasileiros, tendo colaborado com a banda Cidade Negra em 1996.