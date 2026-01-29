Pontal do Paraná recebe R$ 50 milhões para pavimentação urbana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná anunciou nesta quinta-feira (29) um investimento de R$ 50 milhões para pavimentação urbana em Pontal do Paraná, por meio do programa Asfalto Novo, Vida Nova. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, durante agenda no Litoral.

Com a liberação dos recursos, a Prefeitura de Pontal do Paraná iniciará a elaboração e apresentação dos projetos técnicos para definir os trechos beneficiados. Há expectativa de que o município possa alcançar até R$ 100 milhões em investimentos em pavimentação até o final do ano, considerando o avanço dos projetos e licitações.

As obras previstas incluem não apenas a aplicação de asfalto, mas também melhorias urbanas como drenagem, calçadas, acessibilidade e iluminação em LED. O objetivo é qualificar a malha viária dos bairros, reduzir problemas causados por poeira e lama, e aumentar a segurança para pedestres e motoristas.

O secretário Guto Silva destacou que o programa prioriza soluções duráveis, especialmente importantes para regiões litorâneas. “O Asfalto Novo não é só pavimento. É pavimento em concreto, de qualidade, com toda a questão de drenagem, que aqui no Litoral é fundamental”, afirmou.

O prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, ressaltou que o município enfrenta um crescimento acelerado e que os investimentos são essenciais para acompanhar essa expansão. A meta da administração municipal é ampliar gradualmente os investimentos em pavimentação, visando asfaltar toda a cidade.

O programa Asfalto Novo, Vida Nova já ultrapassou R$ 1 bilhão em investimentos em todo o estado. Além da pavimentação, o Governo do Paraná também está realizando outras obras no Litoral, como a requalificação da orla de Pontal do Paraná, a conclusão do molhe para contenção da erosão costeira, e melhorias na mobilidade regional.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉