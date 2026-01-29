Mais de R$ 100 milhões estão em jogo na Mega-Sena desta quinta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O sonho de mudar de vida com um único bilhete está mais tentador do que nunca. O concurso 2966 da Mega-Sena promete agitar as lotéricas de todo o país nesta quinta-feira (29/01), com um prêmio estimado em impressionantes R$ 102 milhões para quem acertar as seis dezenas mágicas.

As bolinhas serão sorteadas a partir das 21h, no tradicional Espaço da Sorte, localizado em São Paulo, onde tantos brasileiros já tiveram suas vidas transformadas.

Quem quiser tentar a sorte tem até as 20h30 (horário de Brasília) para fazer suas apostas, seja nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o território nacional ou pela comodidade da internet, através do site e aplicativo oficial.

A aposta simples, com apenas 6 números, custa R$ 6. Para aumentar as chances de levar essa bolada para casa, é possível marcar mais números no volante, embora o valor da aposta também aumente proporcionalmente.

Os apostadores que preferirem acompanhar o momento da revelação dos números sorteados podem assistir à transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.