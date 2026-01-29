Curitiba terá bloqueios de trânsito para eventos no fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) de Curitiba anunciou alterações no tráfego entre 30 de janeiro e 1 de fevereiro para a realização de três eventos na cidade. As mudanças afetarão diferentes regiões, incluindo o Centro, Água Verde e Centro Cívico.

Na sexta-feira (30/1), a partir das 20h, haverá bloqueios nas proximidades da Arena da Baixada, no bairro Água Verde, para o Show Day. As interdições seguirão até as 5h de domingo (1/2), afetando ruas como Madre Maria dos Anjos, Coronel Dulcídio e Buenos Aires.

No domingo (1/2), o Centro será palco do desfile pré-carnavalesco Garibaldis e Sacis, com bloqueios das 8h às 22h na Avenida Marechal Deodoro e Rua Barão do Rio Branco. Também no domingo, das 6h55 às 8h25, ocorrerá a 2ª Corrida Pré – 80 Anos no Paraná, com largada no Centro Cívico e bloqueios dinâmicos ao longo do percurso.

A SMDT recomenda que motoristas evitem circular pelas áreas afetadas, respeitem a sinalização provisória e sigam as orientações dos agentes de trânsito. Agentes e monitores estarão presentes nos locais para garantir a segurança de todos os envolvidos.