Litoral

Sem freio, caminhão entra em área de escape e tomba na BR-376; vídeo

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Barbara Schiontek
- Atualizado: 21/04/26 17h52
Falha nos freios leva caminhão à área de escape na BR-376, em Guaratuba
Foto: Arteris Litoral Sul

Um caminhão precisou utilizar a área de escape na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, após uma falha no sistema de freios. A situação ocorreu na segunda-feira (20/04), no km 667,1, na pista sentido Santa Catarina.

De acordo com a Arteris Litoral Sul, responsável pelo trecho, ninguém ficou ferido. A entrada do veículo na área de escape foi registrada por câmeras da concessionária.

Assista:

O caminhão estava carregado com soja e, ao entrar na área de escape e ser contido pela barreira, acabou tombando.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google