Sem freio, caminhão entra em área de escape e tomba na BR-376; vídeo

Um caminhão precisou utilizar a área de escape na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, após uma falha no sistema de freios. A situação ocorreu na segunda-feira (20/04), no km 667,1, na pista sentido Santa Catarina.
De acordo com a Arteris Litoral Sul, responsável pelo trecho, ninguém ficou ferido. A entrada do veículo na área de escape foi registrada por câmeras da concessionária.
🚚 Nesta segunda (20) foi registrada uma entrada na Área de Escape situada no km 667,1 da BR-376/PR, em Guaratuba/PR, na pista sentido Santa Catarina. O caminhão adentrou o dispositivo após uma falha no sistema de freios. Ninguém se feriu! @ANTT_oficial pic.twitter.com/mvenS7yXoS— Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) April 20, 2026
O caminhão estava carregado com soja e, ao entrar na área de escape e ser contido pela barreira, acabou tombando.