Cidade de Santa Catarina abriga “mini Cataratas do Iguaçu” com acesso gratuito

Distante cerca de 400 quilômetros de Foz do Iguaçu, no oeste de Santa Catarina está a cidade de Quilombo, que abriga uma “mini Cataratas do Iguaçu”. O Salto Saudades, também chamado de Cataratas de Quilombo, é um conjunto de quedas d’água no Rio Chapecó.

Mesmo se assemelhando às famosas Cataratas do Iguaçu, localizadas no Oeste do Paraná, o Salto Saudades possui características específicas. Em aproximadamente 180 metros de largura do rio, estão distribuídas sete quedas. A altura média é de cerca de 10 metros.

“Não são quedas altas, mas largas e volumosas”, explica o secretário de Turismo de Quilombo, Everton Padilha. O ingresso ao Salto Saudades é gratuito.

O turista tem acesso a estacionamento, banheiros, passarelas e mirante com acessibilidade por meio de rampas, além de área para contemplação e piquenique, bar e lanchonete. Também estão em construção um restaurante panorâmico e dez cabanas. O investimento será de mais de R$ 1 milhão, conforme previsão da prefeitura.

Foto: Gustavo Lanzarin/Prefeitura de Quilombo

Apesar de ainda representar apenas 3% do Produto Interno Bruto (PIB) do município, o turismo de Quilombo oferece estrutura de rede hoteleira, com dois hotéis principais na cidade e uma série de cabanas e chalés como hospedagens alternativas. “As ‘mini Cataratas do Iguaçu’ atraem, em média, 5 mil visitantes por mês, com aumento da procura durante a temporada de verão”, observa Padilha.

Projeto de lei propõe reconhecer Quilombo como a “capital catarinense das Cataratas”

Para reconhecer o município como a “capital catarinense das Cataratas”, o deputado estadual Mauro de Nadal (MDB-SC) apresentou o projeto de lei nº 30/2026. A proposta, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), segue para a Comissão de Turismo antes de ser votada em plenário.

De acordo com Nadal, o reconhecimento se dá em razão do patrimônio natural de valor ecológico e paisagístico de Quilombo. “Isso amplia a visibilidade do município e fortalece uma bandeira que ele vem defendendo para o Grande Oeste, que é o desenvolvimento do turismo como vetor de crescimento regional”, comenta.

O deputado defende que o título reconhece oficialmente um patrimônio natural que é referência estadual e cria bases para políticas públicas voltadas à preservação ambiental, ao turismo sustentável e à geração de emprego e renda.

O secretário de Turismo de Quilombo considera o reconhecimento importante para o aumento da visibilidade do Salto Saudades. Além disso, permitirá a inclusão em rotas turísticas oficiais e o fortalecimento da marca territorial como destino de natureza.

“Atrairá investimentos privados de hotelaria e gastronomia e vem ao encontro do nosso principal atrativo, que é a aptidão para o turismo rural e de belezas naturais”, afirma.

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