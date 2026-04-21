Ponte de Guaratuba tem trabalhos intensos no feriado

A Ponte de Guaratuba permanece com equipes trabalhando em ritmo intenso mesmo no feriado de Tiradentes, nesta terça-feira (21/04). Com inauguração prevista para 29 de abril, a obra entra em sua última semana de execução mantendo frentes de serviço mobilizadas para garantir o cumprimento do prazo estabelecido.

Nesta etapa final, os trabalhos concentram-se especialmente em serviços de acabamento e preparação da estrutura para a entrega. A limpeza da pista e organização do canteiro ganham prioridade, enquanto prosseguem intervenções fundamentais como execução de meio-fio, implantação de juntas de dilatação e finalização da capa asfáltica em diversos trechos da Ponte de Guaratuba.

O acesso pelo lado de Matinhos recebe atenção especial durante esta semana, com equipes dedicadas à conclusão da rampa de ligação com a rodovia. Ali estão em execução serviços de terraplanagem, pavimentação, construção de calçadas e instalação de dispositivos de segurança, incluindo guarda-corpos e barreiras do tipo New Jersey. A previsão é que toda a estrutura fique pronta e integrada ao sistema viário até a data de entrega.

Pelo lado de Guaratuba, as obras também registram avanços com serviços de terraplanagem e finalização de acessos, contemplando alças de entrada e saída na região de Caieiras, com conclusão prevista para os próximos dias. Simultaneamente, ocorre a preparação geral do espaço para a cerimônia oficial de inauguração da Ponte de Guaratuba.

Investimento estruturante

A nova ligação fixa sobre a Baía de Guaratuba representa um investimento superior a R$ 400 milhões do Governo do Estado e figura como uma das maiores obras de infraestrutura em andamento no Paraná. Com 1.240 metros de extensão, a Ponte de Guaratuba dispõe de quatro faixas de tráfego, além de ciclovia e áreas destinadas a pedestres, assegurando mais segurança e acessibilidade para diferentes tipos de usuários.

Projetada para substituir a travessia por ferryboat, a estrutura vai reduzir o tempo de deslocamento entre os municípios para cerca de dois minutos.

Fonte: AEN