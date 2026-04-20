PM interrompe tentativa de estupro e salva jovem de 23 anos em Curitiba

Uma ação rápida do 13º Batalhão da Polícia Militar (PMPR) interrompeu uma tentativa de estupro contra uma jovem de 23 anos, na madrugada de domingo (19/04), em Curitiba.

O crime ocorria em uma área de mata no bairro Pinheirinho quando os policiais, alertados por uma testemunha, localizaram o agressor.

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A vítima havia sido arrastada sob ameaça logo após sair de um estabelecimento na Rua Izaac Ferreira da Cruz. Ao entrarem na vegetação, os policiais flagraram o momento inicial da agressão.

O homem ainda tentou fugir pelo matagal, mas foi perseguido e contido pela equipe. Imagens de câmeras de segurança da região foram coletadas para ajudar na investigação. A jovem recebeu atendimento médico e o caso foi encaminhado à Delegacia da Mulher.