Vai faltar luz em Curitiba; veja cronograma e lista de bairros atingidos

Entre os dias 21 e 27 de abril de 2026, Curitiba passará por uma série de cortes no fornecimento de energia elétrica e intervenções na rede para melhorias, ampliações e manutenções preventivas. Ao todo, aproximadamente 1.540 unidades consumidoras serão afetadas em diferentes bairros.
O cronograma inclui trabalhos mesmo no feriado de Tiradentes (21/04), com foco em regiões industriais e de grande fluxo, como a Cidade Industrial (CIC) e o Novo Mundo. A quarta-feira (22/04) será o dia com o maior volume de obras, atingindo mais de 500 consumidores em áreas como Bom Retiro, Seminário e Tatuquara.
A recomendação para evitar problemas e prejuízos é que, mesmo com o aviso, considerar que a rede possa estar energizada. A luz pode voltar a qualquer momento. Para evitar danos causados por picos de tensão no retorno da luz, desconecte aparelhos eletrônicos sensíveis da tomada pouco antes do horário de início do desligamento.
Por fim, evite o uso de elevadores em prédios localizados nos trechos afetados nos minutos que antecedem o desligamento.
Curitiba sem luz nos seguintes bairros – Cronograma de desligamentos (21/04 a 27/04)
|Data
|Região/Bairro (Referência)
|Principais Logradouros Afetados (Parcial)
|Horário
|Consumidores
|21/04 (Ter)
|CIC / Novo Mundo
|Av. Juscelino K. de Oliveira, R. Pedro Gusso, R. Miguel Feliz
|10:00 – 16:45
|235
|22/04 (Qua)
|Bom Retiro / Pilarzinho
|Av. Des. Hugo Simas, R. Cláudio Manoel da Costa, R. Valentin Trevisan
|10:15 – 16:15
|59
|22/04 (Qua)
|Seminário / Sta. Quitéria
|Av. Pres. Arthur Bernardes, R. Cel. Airton Plaisant, R. João Alencar Guimarães
|10:15 – 18:15
|113
|22/04 (Qua)
|Tatuquara
|R. Pe. Francisco Van De Water, R. Cypriano Ribeiro Cid, R. Antonio Boza
|08:15 – 17:15
|255
|22/04 (Qua)
|Cajuru / Uberaba
|Av. Jorn. Aderbal G. Stresser, R. Prfa. Maria Assumpção, R. Des. Westphalen
|09:15 – 18:15
|68
|23/04 (Qui)
|Bairro Alto
|R. Jandaia do Sul, R. Jardim Alegre, R. Jardim Olinda, Trav. Carmelo B. de Lara
|09:15 – 16:15
|173
|23/04 (Qui)
|Capão da Imbuia
|R. Prof. Nivaldo Braga, R. 21 de Junho
|09:15 – 13:45
|116
|23/04 (Qui)
|Guabirotuba / Parolin
|Av. da República, R. Francisco Parolin, R. Leopoldo Froes
|13:45 – 18:15
|43
|24/04 (Sex)
|Batel
|R. Bp. Dom José, R. Gonçalves Dias, R. Lindolfo Pessoa
|10:15 – 17:15
|91
|24/04 (Sex)
|CIC / Uberaba
|Estrada Velha do Barigui, R. Augusto Steembock, R. Cap. Leônidas Marques
|09:00 – 16:15
|137
|25/04 (Sáb)
|Pinheirinho / Lindóia
|R. Fátima Bark, Av. Sta. Bernadethe, R. Mto. Francisco Antonelo
|11:45 – 17:45
|180
|25/04 (Sáb)
|Juvevê
|R. Rocha Pombo, R. Mal. Mallet
|09:15 – 12:45
|64
|26/04 (Dom)
|Centro
|R. Conselheiro Laurindo, R. Nilo Cairo, Praça Sen. Correia, R. Visc. de Nácar
|10:15 – 18:15
|118
|27/04 (Seg)
|Centro
|Rua Rui Barbosa (nº 520)
|10:00 – 16:00
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