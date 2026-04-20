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Vai faltar luz em Curitiba; veja cronograma e lista de bairros atingidos

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 20/04/26 08h17
vejas acessas em cima de uma mesa
Vai faltar luz em Curitiba nesta semana. Veja lista dos bairros atingidos. Foto: F1 Digitals / Pixabay

Entre os dias 21 e 27 de abril de 2026, Curitiba passará por uma série de cortes no fornecimento de energia elétrica e intervenções na rede para melhorias, ampliações e manutenções preventivas. Ao todo, aproximadamente 1.540 unidades consumidoras serão afetadas em diferentes bairros.

O cronograma inclui trabalhos mesmo no feriado de Tiradentes (21/04), com foco em regiões industriais e de grande fluxo, como a Cidade Industrial (CIC) e o Novo Mundo. A quarta-feira (22/04) será o dia com o maior volume de obras, atingindo mais de 500 consumidores em áreas como Bom Retiro, Seminário e Tatuquara.

A recomendação para evitar problemas e prejuízos é que, mesmo com o aviso, considerar que a rede possa estar energizada. A luz pode voltar a qualquer momento. Para evitar danos causados por picos de tensão no retorno da luz, desconecte aparelhos eletrônicos sensíveis da tomada pouco antes do horário de início do desligamento.

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Por fim, evite o uso de elevadores em prédios localizados nos trechos afetados nos minutos que antecedem o desligamento.

Curitiba sem luz nos seguintes bairros – Cronograma de desligamentos (21/04 a 27/04)

DataRegião/Bairro (Referência)Principais Logradouros Afetados (Parcial)HorárioConsumidores
21/04 (Ter)CIC / Novo MundoAv. Juscelino K. de Oliveira, R. Pedro Gusso, R. Miguel Feliz10:00 – 16:45235
22/04 (Qua)Bom Retiro / PilarzinhoAv. Des. Hugo Simas, R. Cláudio Manoel da Costa, R. Valentin Trevisan10:15 – 16:1559
22/04 (Qua)Seminário / Sta. QuitériaAv. Pres. Arthur Bernardes, R. Cel. Airton Plaisant, R. João Alencar Guimarães10:15 – 18:15113
22/04 (Qua)TatuquaraR. Pe. Francisco Van De Water, R. Cypriano Ribeiro Cid, R. Antonio Boza08:15 – 17:15255
22/04 (Qua)Cajuru / UberabaAv. Jorn. Aderbal G. Stresser, R. Prfa. Maria Assumpção, R. Des. Westphalen09:15 – 18:1568
23/04 (Qui)Bairro AltoR. Jandaia do Sul, R. Jardim Alegre, R. Jardim Olinda, Trav. Carmelo B. de Lara09:15 – 16:15173
23/04 (Qui)Capão da ImbuiaR. Prof. Nivaldo Braga, R. 21 de Junho09:15 – 13:45116
23/04 (Qui)Guabirotuba / ParolinAv. da República, R. Francisco Parolin, R. Leopoldo Froes13:45 – 18:1543
24/04 (Sex)BatelR. Bp. Dom José, R. Gonçalves Dias, R. Lindolfo Pessoa10:15 – 17:1591
24/04 (Sex)CIC / UberabaEstrada Velha do Barigui, R. Augusto Steembock, R. Cap. Leônidas Marques09:00 – 16:15137
25/04 (Sáb)Pinheirinho / LindóiaR. Fátima Bark, Av. Sta. Bernadethe, R. Mto. Francisco Antonelo11:45 – 17:45180
25/04 (Sáb)JuvevêR. Rocha Pombo, R. Mal. Mallet09:15 – 12:4564
26/04 (Dom)CentroR. Conselheiro Laurindo, R. Nilo Cairo, Praça Sen. Correia, R. Visc. de Nácar10:15 – 18:15118
27/04 (Seg)CentroRua Rui Barbosa (nº 520)10:00 – 16:001

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