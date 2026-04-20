Vai faltar luz em Curitiba; veja cronograma e lista de bairros atingidos

Entre os dias 21 e 27 de abril de 2026, Curitiba passará por uma série de cortes no fornecimento de energia elétrica e intervenções na rede para melhorias, ampliações e manutenções preventivas. Ao todo, aproximadamente 1.540 unidades consumidoras serão afetadas em diferentes bairros.

O cronograma inclui trabalhos mesmo no feriado de Tiradentes (21/04), com foco em regiões industriais e de grande fluxo, como a Cidade Industrial (CIC) e o Novo Mundo. A quarta-feira (22/04) será o dia com o maior volume de obras, atingindo mais de 500 consumidores em áreas como Bom Retiro, Seminário e Tatuquara.

A recomendação para evitar problemas e prejuízos é que, mesmo com o aviso, considerar que a rede possa estar energizada. A luz pode voltar a qualquer momento. Para evitar danos causados por picos de tensão no retorno da luz, desconecte aparelhos eletrônicos sensíveis da tomada pouco antes do horário de início do desligamento.

Por fim, evite o uso de elevadores em prédios localizados nos trechos afetados nos minutos que antecedem o desligamento.

Curitiba sem luz nos seguintes bairros – Cronograma de desligamentos (21/04 a 27/04)

Data Região/Bairro (Referência) Principais Logradouros Afetados (Parcial) Horário Consumidores 21/04 (Ter) CIC / Novo Mundo Av. Juscelino K. de Oliveira, R. Pedro Gusso, R. Miguel Feliz 10:00 – 16:45 235 22/04 (Qua) Bom Retiro / Pilarzinho Av. Des. Hugo Simas, R. Cláudio Manoel da Costa, R. Valentin Trevisan 10:15 – 16:15 59 22/04 (Qua) Seminário / Sta. Quitéria Av. Pres. Arthur Bernardes, R. Cel. Airton Plaisant, R. João Alencar Guimarães 10:15 – 18:15 113 22/04 (Qua) Tatuquara R. Pe. Francisco Van De Water, R. Cypriano Ribeiro Cid, R. Antonio Boza 08:15 – 17:15 255 22/04 (Qua) Cajuru / Uberaba Av. Jorn. Aderbal G. Stresser, R. Prfa. Maria Assumpção, R. Des. Westphalen 09:15 – 18:15 68 23/04 (Qui) Bairro Alto R. Jandaia do Sul, R. Jardim Alegre, R. Jardim Olinda, Trav. Carmelo B. de Lara 09:15 – 16:15 173 23/04 (Qui) Capão da Imbuia R. Prof. Nivaldo Braga, R. 21 de Junho 09:15 – 13:45 116 23/04 (Qui) Guabirotuba / Parolin Av. da República, R. Francisco Parolin, R. Leopoldo Froes 13:45 – 18:15 43 24/04 (Sex) Batel R. Bp. Dom José, R. Gonçalves Dias, R. Lindolfo Pessoa 10:15 – 17:15 91 24/04 (Sex) CIC / Uberaba Estrada Velha do Barigui, R. Augusto Steembock, R. Cap. Leônidas Marques 09:00 – 16:15 137 25/04 (Sáb) Pinheirinho / Lindóia R. Fátima Bark, Av. Sta. Bernadethe, R. Mto. Francisco Antonelo 11:45 – 17:45 180 25/04 (Sáb) Juvevê R. Rocha Pombo, R. Mal. Mallet 09:15 – 12:45 64 26/04 (Dom) Centro R. Conselheiro Laurindo, R. Nilo Cairo, Praça Sen. Correia, R. Visc. de Nácar 10:15 – 18:15 118 27/04 (Seg) Centro Rua Rui Barbosa (nº 520) 10:00 – 16:00 1