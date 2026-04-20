Shopping de Curitiba oferece pipoca grátis para quem for ao cinema de Michael Jackson

O filme Michael, uma das produções mais aguardadas pelo público atualmente, chega aos cinemas com pré-estreia marcada para esta terça-feira (21/04), feriado de Tiradentes, no Cineflix do Shopping Curitiba. A cinebiografia conta a história de vida do cantor Michael Jackson e promete emocionar os fãs do rei do pop.

Para celebrar o lançamento, o cinema preparou uma ação especial voltada aos admiradores do astro. Entre os dias 21 e 29 de abril, os espectadores que comparecerem caracterizados como Michael Jackson para assistir ao filme ganharão uma pipoca média de graça.

A promoção exige que o fã esteja completamente caracterizado, não sendo válido apenas o uso de uma camiseta com a foto do artista, por exemplo. A iniciativa busca incentivar o público a entrar no clima do lançamento e tornar a experiência ainda mais especial.

Além da ação com as caracterizações, os espectadores que comparecerem às primeiras sessões da estreia receberão mini pôsteres colecionáveis do filme, disponíveis enquanto durarem os estoques.

O filme Michael retrata a trajetória do rei do pop desde os primeiros passos na carreira até sua consagração mundial, prometendo emocionar os fãs e apresentar sua história a novas gerações que ainda não conhecem a fundo o legado do artista.

A Cineflix do Shopping Curitiba conta com três salas de exibição equipadas com poltronas reclináveis ultra confortáveis, som Dolby Digital 7.1 e projetores a laser Christie. Mais informações sobre horários e ingressos estão disponíveis no site da rede.