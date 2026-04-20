O que atrai milionários e celebridades para investir em Santa Catarina

Uma cobertura quadriplex no Yachthouse by Pininfarina em Balneário Camboriú, um apartamento no Edify One em Itapema e participação em um megacomplexo esportivo e imobiliário em Porto Belo fazem parte da lista de investimentos de Neymar Jr. em Santa Catarina. O camisa 10 do Santos é apenas um entre os nomes de celebridades que passaram a apostar em negócios imobiliários no litoral catarinense.

Na lista de investidores conhecidos estão Luan Santana, Cristiano Ronaldo, Sorocaba, Alexandre Pires, Celso Portiolli e Ratinho. O movimento chama atenção no estado que concentra quatro das cinco cidades com o metro quadrado mais caro do país, segundo o índice FipeZap.

Além da valorização imobiliária, fatores como segurança e qualidade de vida ajudam a explicar o interesse. Santa Catarina foi apontado como o estado mais seguro do país no Anuário 2025 Cidades Mais Seguras do Brasil, com destaque para os municípios de Brusque, Jaraguá do Sul e Tubarão, além de Florianópolis entre as capitais mais bem colocadas. A taxa de homicídios no estado é de 8,6 por 100 mil habitantes, uma das menores do país.

A NR Sports, empresa da família de Neymar Jr. e proprietária do terreno do edifício Edify One, detém participação societária no empreendimento frente-mar em Itapema (SC). (Foto: Divulgação/Edify One)

Na avaliação do corretor especializado em imóveis alto padrão Bruno Cassola, essa combinação de fatores é peça-chave para evidenciar investimentos no estado. “Santa Catarina reúne praias com forte apelo paisagístico, segurança acima da média nacional, qualidade de vida e uma oferta crescente de imóveis de alto padrão”, elenca.

Segundo ele, há dois perfis predominantes entre os compradores de alto poder aquisitivo, como celebridades e milionários: os que buscam exclusividade e discrição em regiões menos densas e os que preferem o estilo de vida mais movimentado de Balneário Camboriú. “O litoral norte catarinense consegue atender aos dois públicos”, diz.

VEJA TAMBÉM:

Verticalização, luxo e impacto econômico chamam a atenção

O avanço imobiliário em Balneário Camboriú tem impacto direto na economia local, conforme evidenciado pelo empresário catarinense Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan. Ele compartilhou uma fala da prefeita Juliana Pavan (PSD) afirmando que o setor da construção civil emprega mais de 9 mil trabalhadores e é um dos motores da economia municipal.

De acordo com ela, os grandes empreendimentos ajudam a financiar políticas públicas por meio da outorga onerosa — mecanismo que permite construções mais altas mediante contrapartida financeira. O mecanismo está previsto no estatuto da cidade.

Um exemplo é o projeto do Senna Tower, que tem projeção de gerar mais de R$ 100 milhões em receitas para o município, com recursos destinados a obras urbanas e melhorias na cidade. “E é importante destacar que todo esse dinheiro vai ser utilizado em obras nos bairros e na orla, ou seja, toda a cidade se movimenta junto”, explica.

Balneário Camboriú (SC) se manteve no topo da lista das cidades com o metro quadrado mais caro do Brasil.

Os diferenciais de imóveis de alto padrão que atraem celebridades

O Yachthouse by Pininfarina é um dos símbolos desse mercado. Com 81 andares e cerca de 294 metros de altura, o empreendimento figura entre os maiores residenciais da América Latina e reúne unidades de altíssimo padrão, além de ampla área de lazer.

O Edify One, em Itapema, integra uma nova geração de edifícios frente-mar. A unidade tem 425 m² e cinco suítes, em uma torre com mais de 40 andares e estrutura voltada ao público de alta renda.

O movimento ocorre em meio à escassez de terrenos frente-mar e forte valorização imobiliária. Em 2025, Itapema liderou o Valor Geral de Vendas (VGV) de imóveis novos no país, com R$ 4,14 bilhões, segundo a DWV, plataforma de inteligência de dados de mercado imobiliário que mapeia diversas cidades do país.