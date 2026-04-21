Deputado estadual Marcelo Rangel confirma pré-candidatura à Câmara

Ex-prefeito de Ponta Grossa e atual deputado estadual Marcelo Rangel (PSD) confirmou nesta segunda-feira (20/04) que é pré-candidato a deputado federal nas eleições deste ano. Irmão do secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná e pré-candidato a governador Sandro Alex, ele afirmou nas redes sociais que vai tentar substituir ao irmão na Câmara dos Deputados.

Em seu perfil no Instagram, Marcelo publicou um vídeo junto com o prefeito de Castro, Reinaldo Cardoso, que fica na região de Ponta Grossa. “Agora que vamos ter o nosso deputado federal, Sandro Alex, candidato a governador, nossa região vai ser muito beneficiada com a presença dele no Governo, mas preciso ter um deputado federal que conheça nossa vida, nossos problemas e tenha nossa confiança”, disse Cardoso.

Marcelo Rangel agradeceu a confiança e do amigo, a quem chamou de padrinho, e disse aceitar o desafio. Foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2006 e reeleito em 2010. Depois foi prefeito de Ponta Grossa em 2012 e reeleito em 2016. Voltou à Assembleia Legislativa do Paraná em 2022, com cerca de 42 mil votos.

Em 2025, Marcelo Rangel foi envolvido em um processo que investigava o suposto desvio de função de três de seus assessores na ALEP. O deputado chegou a assinar um Acordo de Não Persecução Cível com o Ministério Público do Paraná para não ser punido pelas eventuais irregularidades.