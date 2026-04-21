Festa agrícola

Cesar Menotti & Fabiano abrem Festa Feira de Morretes; veja as primeiras atrações

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Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 21/04/26 15h06
primeiras atrações da Festa Feira 2026 de Morretes são divulgadas
Foto: Divulgação | Prefeitura de Morretes

Entre os dias 1º e 10 de maio, Morretes, no Litoral do Paraná, realiza a 40ª edição da tradicional Festa Feira Agrícola e Artesanal. Montada no Centro Histórico, a feira reúne shows nacionais, gastronomia típica e exposição de produtos que representam a identidade local.

A programação musical começa com nomes conhecidos do público. A abertura, no dia 1º, será comandada pela dupla Cesar Menotti & Fabiano. No dia 2, sobem ao palco Baitaca e o grupo Fundo da Grota

O encerramento, no dia 10, fica por conta da dupla Cezar & Paulino. Outros artistas ainda devem ser anunciados nos próximos dias, junto com a programação completa.

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Além dos shows, a festa é conhecida por valorizar a produção agrícola e o artesanato da região. As barracas e espaços do evento estarão distribuídos pela Rua das Flores e no entorno da Praça Rocha Pombo, em frente à prefeitura. 

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