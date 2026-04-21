Cesar Menotti & Fabiano abrem Festa Feira de Morretes; veja as primeiras atrações

Entre os dias 1º e 10 de maio, Morretes, no Litoral do Paraná, realiza a 40ª edição da tradicional Festa Feira Agrícola e Artesanal. Montada no Centro Histórico, a feira reúne shows nacionais, gastronomia típica e exposição de produtos que representam a identidade local.

A programação musical começa com nomes conhecidos do público. A abertura, no dia 1º, será comandada pela dupla Cesar Menotti & Fabiano. No dia 2, sobem ao palco Baitaca e o grupo Fundo da Grota.

O encerramento, no dia 10, fica por conta da dupla Cezar & Paulino. Outros artistas ainda devem ser anunciados nos próximos dias, junto com a programação completa.

Além dos shows, a festa é conhecida por valorizar a produção agrícola e o artesanato da região. As barracas e espaços do evento estarão distribuídos pela Rua das Flores e no entorno da Praça Rocha Pombo, em frente à prefeitura.