Aniversário de Matinhos terá shows nacionais e quatro dias de festa

Matinhos se prepara para celebrar 59 anos com uma programação de shows nacionais e estrutura voltada ao turismo no Litoral do Paraná. A festa de aniversário acontece entre os dias 11 e 14 de junho, com palco montado no Espaço de Eventos da Rotatória, na Avenida Atlântica, próximo ao principal acesso da cidade.

As atrações principais já estão confirmadas. A abertura será no no dia 11 de junho com Michel Teló. No dia 12, a programação segue no mesmo ritmo com a dupla Fernando e Sorocaba. Já no dia 13, o público poderá acompanhar o show da banda de axé Araketu. O encerramento, no dia 14 de junho, fica por conta de Alexandre Pires.

Os horários das apresentações ainda serão divulgados pela prefeitura. Além dos shows principais, o espaço contará com praça de alimentação, estrutura de apoio ao público e apresentações complementares. A programação também deve abrir espaço para artistas locais.

Programação de aniversário de Matinhos acontece após entrega da Ponte de Guaratuba

A realização da festa também marca um novo momento para o Litoral do Paraná em termos de infraestrutura e acesso. Isso porque o aniversário de Matinhos será um dos primeiros grandes eventos após a entrega da Ponte de Guaratuba, obra que promete facilitar a ligação entre os municípios da região.

Antes disso, a cidade vizinha, Guaratuba, já recebe uma programação festiva em celebração ao aniversário da cidade entre os dias 24 de abril e 3 de maio. O evento inclui Munhoz & Mariano, Bruno & Barretto e João Neto & Frederico.