Começa oficialmente construção de novo viaduto na saída de Matinhos

O novo viaduto no cruzamento da PR-412 com a Avenida Curitiba, em Matinhos, entrou na fase inicial de construção. Segundo a prefeitura, embora as obras estejam no começo, o cronograma está avançado em relação ao planejamento.

Nesta etapa, as equipes trabalham na montagem das estruturas metálicas que servirão de base para a concretagem das vigas do viaduto. As intervenções começaram pelas vias marginais, estratégia adotada para manter o fluxo de veículos enquanto a pista principal passa por mudanças ao longo da execução.

A ordem de serviço foi assinada no segundo semestre de 2025. O viaduto integra um pacote maior de obras de infraestrutura no Litoral. O projeto inclui ainda a duplicação da PR-412 no trecho entre Matinhos e a PR-407, na região de Praia de Leste, em Pontal do Paraná, além da construção de novas pontes sobre o Rio Balneário e o Canal de Matinhos.

Conforme as vias marginais forem concluídas, o tráfego será desviado para as laterais, liberando a pista central para demolição e reconstrução com pavimento rígido de concreto, com placas de 21 centímetros de espessura. O modelo é mais durável e adequado ao alto fluxo da região, especialmente na temporada de verão.

Veja o vídeo gravado com um drone pelo fotógrafo Almir Alves, da página Matinhos Agora:

O investimento total é de R$ 274,5 milhões, com previsão de entrega das obras em março de 2028.