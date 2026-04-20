Regularização do título de eleitor: 23 cidades do Paraná ampliam atendimento

Com a proximidade do fechamento do cadastro eleitoral, cartórios de 23 municípios paranaenses com mais de 70 mil eleitores passam a atender em horário estendido. A partir desta quarta-feira (22/04), o público dessas localidades poderá buscar atendimento das 9h às 18h. A medida, válida até o dia 6 de maio, visa facilitar a regularização para o pleito de outubro.

Além do horário ampliado durante a semana, as unidades de cidades como Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa realizarão plantões nos dias 2 e 3 de maio (sábado e domingo), das 9h às 17h.

Já nos municípios menores, que possuem menos de 70 mil eleitores, o horário segue das 12h às 18h, com extensão para as 9h apenas nos últimos três dias de prazo: 4, 5 e 6 de maio.

Quais documentos levar para regularizar o título de eleitor

Para tirar o título, transferir o domicílio ou cadastrar a biometria, é necessário apresentar:

Documento de identidade oficial com foto;

Comprovante de residência (emitido entre 3 meses e 1 ano);

CPF e, para homens de 19 anos, o comprovante de quitação militar;

Recibo de pagamento de multas eleitorais, caso existam débitos.

O fechamento do cadastro é essencial para que a Justiça Eleitoral organize a logística das eleições, que ocorrem nos dias 4 (1º turno) e 25 de outubro (2º turno).