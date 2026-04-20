Ajuste fiscal, agro forte e gestão explicam liderança do Paraná em caixa livre

O Paraná assumiu a liderança nacional em caixa livre — dinheiro que sobra após o pagamento de todas as contas obrigatórias. Em janeiro de 2026, o Estado registrou R$ 10,5 bilhões disponíveis para investimentos imediatos. O resultado foi registrado por uma combinação de ajuste fiscal, controle de despesas, melhora na gestão pública e desempenho favorável da economia, especialmente do agronegócio.

Diferente das verbas carimbadas para salários ou dívidas, o caixa livre permite que o governo tenha flexibilidade para investir em obras e serviços.

O resultado é atribuído a uma política de contenção de gastos adotada nos últimos anos, aliada ao avanço da arrecadação. De acordo com o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, o desempenho reflete tanto a gestão financeira quanto o ambiente econômico. “Esse bom desempenho da receita financeira é reflexo da qualidade da gestão do caixa estadual, aliada ao crescimento da atividade econômica”, afirma.

Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa-PR), esse cenário foi possível graças à centralização dos recursos em um caixa único, o que deu mais eficiência e previsibilidade aos pagamentos estaduais.

O papel do campo e dos investimentos

Do lado das receitas, o agronegócio teve papel decisivo. O bom desempenho das safras e o aumento das exportações, impulsionados pela demanda internacional, ampliaram a base tributária e reforçaram o caixa estadual.

Os números refletem esse cenário. Além do caixa livre elevado, o Paraná registra dívida consolidada líquida negativa em R$ 3,5 bilhões, conforme a Sefa-PR, o que indica capacidade de quitar compromissos e ainda manter saldo positivo.

A melhora fiscal também se traduz em maior capacidade de investimento. Em janeiro de 2026, o Estado empenhou R$ 776 milhões, o maior valor já registrado para o período. No acumulado de 2025, os investimentos somaram R$ 7,18 bilhões, recorde da série histórica, segundo a secretaria.

Em comparação com outros estados, o resultado chama atenção. O caixa livre do Paraná supera o de unidades com economias maiores, como São Paulo (R$ 5,9 bilhões), Santa Catarina (R$ 3,9 bilhões) e Paraíba (R$ 4 bilhões), de acordo com dados da Sefa-PR.

Alerta para o futuro

Especialistas ponderam, porém, que comparações devem considerar diferenças estruturais entre as economias estaduais. Para o economista José Pio Martins, o resultado indica um momento positivo, mas não necessariamente permanente. “O caixa do Estado é um fluxo. Num dado momento, esse saldo é alto, mas isso não quer dizer que vai permanecer ao longo do tempo”, afirma.

Na avaliação dele, o indicador funciona como um retrato de curto prazo, ainda que relevante para sinalizar organização fiscal e aumentar a confiança de investidores. Parte do desempenho, segundo o economista, está ligada a fatores conjunturais, como o ciclo favorável do agronegócio e das exportações.

Para Martins, o maior risco é criar gastos fixos baseados em uma receita que pode oscilar. “O desafio é transformar essa folga financeira em crescimento sustentável, investindo em infraestrutura que aumente a capacidade produtiva do Estado”, avalia.

Assim, embora o Paraná reúna hoje condições fiscais privilegiadas no cenário nacional, o desafio passa a ser manter o equilíbrio das contas e transformar a folga financeira em crescimento sustentável a longo prazo.

Raio-X das contas do Paraná

Caixa livre: R$ 10,5 bilhões (jan/2026)

Dívida consolidada líquida: -R$ 3,5 bilhões

Investimentos em jan/2026: R$ 776 milhões (recorde para o mês)

Investimentos em 2025: R$ 7,18 bilhões (recorde histórico)

Caixa livre

São Paulo: R$ 5,9 bilhões

Paraíba: R$ 4 bilhões

Santa Catarina: R$ 3,9 bilhões

*Fonte: Sefa-PR