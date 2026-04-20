Megaobra de R$ 336 milhões promete transformar ligação entre Curitiba e RMC

As obras do novo corredor metropolitano que interliga Curitiba, Fazenda Rio Grande e Araucária estão em execução desde setembro de 2025. O projeto representa a maior intervenção de infraestrutura das últimas três décadas na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O investimento total no projeto soma R$ 336 milhões, com as primeiras entregas previstas para 2027.

Na fase inicial, o cronograma foca na ampliação de seis quilômetros de vias marginais no Contorno. Até 2027, estas pistas contarão com duas faixas de tráfego, calçadas, ciclovias e uma ponte inédita sobre o Rio Barigui. A evolução do projeto prevê que, até 2029, a rodovia principal disponha de quatro faixas por sentido.

O escopo completo abrange novas trincheiras, seis passarelas, iluminação moderna e ajustes em entroncamentos. Paralelamente, o trabalho avança na duplicação da Rodovia Engenheiro Adolar Schultze (PR-423), entre os quilômetros 9 e 35.

O trajeto conecta a BR-476, em Araucária, às rodovias BR-277 e BR-376, em Campo Largo. Além das pistas duplas, a PR-423 receberá acostamento e canteiro central. De acordo com o contrato, os serviços devem terminar em fevereiro de 2027.

Novo corredor metropolitano na Grande Curitiba terá eixo até saída para SC

Segundo o Governo do Paraná, o conjunto de intervenções formará um eixo contínuo desde a Rodovia do Café até a saída para Santa Catarina. A nova configuração evita o fluxo de veículos pesados pelo perímetro urbano curitibano e pelo congestionamento próximo à Ceasa.

No transporte coletivo, estima-se que os passageiros economizem até 40 minutos no deslocamento entre Curitiba e Fazenda Rio Grande. Confira, abaixo, o modelo da progressão do projeto:

A estrutura de engenharia contempla ainda sete obras de arte especiais, divididas entre viadutos, ponte e trincheira. Ciclovias serão implantadas em toda a extensão da via para garantir a mobilidade ativa.

Os viadutos serão erguidos sobre os dutos da Transpetro (REPAR I e II) em Araucária, na alça de interseção com a BR-116. Outras unidades contemplam a Estrada Delegado Bruno de Almeida, no bairro Campo do Santana, e a Rua Lídia Camargo Zampieri. O projeto finaliza com uma trincheira na Rua Ismael de Almeida e a nova travessia sobre o Rio Barigui.