Queda de energia interrompe missa no Paraná e padre fica na bronca com a Copel

Uma oscilação no fornecimento de energia elétrica interrompeu uma missa no Santuário São José, em Alto Piquiri, no Noroeste do Paraná, na última sexta-feira (17/4). Em relato publicado nas redes sociais, o padre Mario Sartori afirmou que esse tipo de ocorrência não é isolada e tem se repetido na região.

Segundo o religioso, as instabilidades na rede elétrica já provocaram prejuízos estimados em pelo menos R$ 45 mil. De acordo com ele, durante a Novena de São José, entre os dias 10 e 18 de março, o santuário precisou alugar um gerador para garantir a realização da programação, com custo aproximado de R$ 30 mil.

Além disso, oscilações anteriores causaram um curto-circuito que danificou equipamentos de som, gerando perdas superiores a R$ 15 mil. “Ficamos letárgicos. Parece que não tem nem sentido em reclamar, mas isso é uma vergonha o modo como a Copel trata o paranaense”, afirmou o padre.

No episódio mais recente, ele relatou que o fornecimento chegou a ser restabelecido, mas continuou oscilando. A situação foi normalizada ainda pela manhã, mas a recorrência dos problemas segue como principal queixa. “Já passou da hora da Copel criar vergonha. Não tem outra palavra para o que está acontecendo”, disse. Assista o relato abaixo:

Copel afirma que foi oscilação momentânea

Em nota enviada à Tribuna do Paraná, a Copel informou que houve uma oscilação momentânea e que não foram registradas interrupções prolongadas ao longo do dia. A companhia afirmou ainda que equipes estão em campo para realizar uma inspeção completa na rede elétrica da região e identificar as causas, com possibilidade de adoção de medidas corretivas para garantir maior estabilidade no fornecimento.

Copel investiu R$ 13 milhões em obras em Alto Piquiri no ano passado

Em 2025, a Copel investiu cerca de R$ 13 milhões em obras de expansão, modernização e reforço da rede elétrica em Alto Piquiri. As melhorias incluíram a modernização da subestação local, com a implantação de sistemas automáticos de reversão integrados à rede inteligente, beneficiando mais de 10 mil unidades consumidoras no município.

Apesar disso, a insatisfação com o serviço não se restringe à cidade. Entidades, como o Sistema FAEP, têm criticado a qualidade do fornecimento no estado. Em levantamento recente, a entidade apontou que 85% dos produtores rurais não estão satisfeitos com a concessionária, citando problemas como quedas frequentes de energia, demora no atendimento e oscilações constantes na rede.