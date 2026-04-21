Queijos de Palmeira e de Toledo são premiados como os melhores do mundo

Dois queijos artesanais do Paraná ficaram entre os melhores queijos do mundo no 4º Mundial do Queijo do Brasil, realizado entre os dias 16 e 19 de abril, em São Paulo. Entre os premiados estão o queijo Bacchus, do Ateliê Lotschental, em Palmeira, e o Passionata, da Queijaria Flor da Terra, de Toledo.

O primeiro lugar geral ficou com o queijo Reserva do Vale, produzido em Pouso Redondo, em Santa Catarina.

Os dois produtos paranaenses chamam atenção pela originalidade e pelo cuidado na produção. O Bacchus leva com leite de vaca e passa por um processo de maturação de seis meses, com a casca tratada com borra de vinho. Já o Passionata combina leite de vaca com sementes de maracujá e flores de calêndula no acabamento. Ambos já haviam sido reconhecidos em edições anteriores do concurso.

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O Mundial do Queijo do Brasil reúne produtores artesanais e industriais de diferentes regiões do país e também do exterior, com representantes de países como Suíça, França e Polônia. Durante a competição, os queijos passam por uma avaliação técnica rigorosa, que considera aspectos externos, como casca, cor e formato, e internos, como textura, aroma e sabor.

Paraná tem queijos próximos da perfeição

A premiação possui quatro categorias: Bronze, Prata, Ouro e Super Ouro. Esta última é a mais alta distinção do concurso, concedida apenas a produtos com pontuação quase perfeita. Nesta edição, quatro queijos paranaenses alcançaram o selo de Super Ouro, reforçando a qualidade dos laticínios locais no cenário nacional.

Confira, abaixo, os queijos super ouro do Paraná:

Queijo Maturado Abaporu : Produzido pela Queijaria Flor da Terra, na cidade de Toledo ;

: Produzido pela Queijaria Flor da Terra, na cidade de ; Queijo Witmarsum tipo Gouda : Produzido pela Cooperativa Witmarsum, na cidade de Palmeira ;

: Produzido pela Cooperativa Witmarsum, na cidade de ; Queijo Frescal Deleite : Produzido pela Queijaria Deleite, na cidade de Londrina ;

: Produzido pela Queijaria Deleite, na cidade de ; Queijo Vale do Heimtal: Também produzido pela Queijaria Deleite, na cidade de Londrina.

A tradição queijeira no Paraná está ligada diretamente à cadeia de produção do estado. No ranking nacional, o estado perde apenas para Minas Gerais na produção de leite. Em média, segundo dados do Sistema FAEP, são mais de 4,4 bilhões de litros produzidos anualmente. O Valor Bruto de Produção (VBP) chega a R$ 12,1 bilhões.