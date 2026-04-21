Sanepar vai trocar cerca de 380 mil hidrômetros no Paraná em 2026

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) tem a meta de substituir cerca de 380 mil hidrômetros em 2026 no estado. O balanço do primeiro bimestre já soma 62,5 mil unidades renovadas. Em 2025, ao todo, foram 364 mil medidores trocados.

A substituição é estratégica para a eficiência operacional. Como o “relógio de água” possui engrenagens que sofrem desgaste natural após 5 a 10 anos, a renovação evita a submedição — quando o consumo real é maior do que o registrado.

Segundo o gerente-geral comercial da Sanepar, Sérgio Portela, a medida assegura uma cobrança justa: “Garantimos que o volume registrado seja fiel ao consumido, eliminando distorções por falhas mecânicas”.

O serviço de troca é gratuito e acontece conforme cronograma preventivo da Sanepar. Moradores devem ficar atentos: a troca ou reparo do hidrômetro é realizada por equipes devidamente uniformizadas e com crachá “A Serviço da Sanepar”.

De acordo com a Companhia, o cliente deve garantir que o local do medidor esteja livre de obstáculos ou animais.

Em caso de dúvidas, os clientes devem entrar em contato com a Sanepar por um dos canais oficiais, como o telefone 0800 200 0115, WhatsApp (41) 99544-0115, aplicativo Minha Sanepar ou site.