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Armazéns da Família oferecem produtos com descontos; veja a lista

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz Tai
- Atualizado: 21/04/26 13h32
Semana da Economia tem macarrão, óleo de soja, coxinha da asa e pão fatiado nos Armazéns da Família. Foto: Ricardo Marajó/SECOM

Os Armazéns da Família de Curitiba realizam a Semana da Economia de quarta-feira (22/4) a sábado (25/4), com produtos vendidos a preços reduzidos. A ação acontece nas unidades que atendem famílias cadastradas com renda de até cinco salários mínimos na capital paranaense.

Entre os produtos em oferta estão:

  • macarrão espaguete Dona Benta (500 gramas) por R$ 2,19;
  • óleo de soja Coamo (900 ml) a R$ 5,79;
  • coxinha da asa congelada Pioneiro (quilo) por R$ 8,99
  • pão fatiado Nino (500 gramas) a R$ 3,75.

As ofertas são válidas enquanto durarem os estoques.

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O programa Armazém da Família atende 353 mil famílias cadastradas em Curitiba, beneficiando cerca de um milhão de pessoas. Além das famílias, 163 entidades sociais e filantrópicas também têm acesso aos produtos com preços mais baixos que no varejo convencional.

Famílias interessadas em se cadastrar no programa devem comprovar renda de até cinco salários mínimos. O cadastro pode ser feito nas unidades dos Armazéns da Família espalhadas pela cidade. Veja a lista com todos os endereços.

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