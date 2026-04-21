Bloqueio em rua importante do Portão será ampliado nesta quarta

A Rua Professora Doracy Cezzarino, no Portão, terá o bloqueio de trânsito ampliado a partir das 9h de quarta-feira (22/4) para execução de obras de pavimentação. A interrupção será entre a Rua Francisco Frischmann e a Rua Tabajaras, com previsão de duração de 30 dias, dependendo das condições climáticas. O acesso aos comerciantes e moradores do trecho será permitido.

Como alternativa de desvio, os motoristas poderão acessar as ruas Carlos Dietzsch, Coronel Airton Plaisant, Francisco Klemtz, Guilherme Pugsley e Professor Ulisses Vieira. O local contará com reforço de sinalização sob responsabilidade da empresa que executa as obras.

Desde o dia 9 de abril, a Doracy Cezzarino está com bloqueio total no trecho entre as ruas Tabajara e Tamoios. Em função do bloqueio, a linha 670 – São Jorge faz desvio de itinerário pelas ruas Cel. Airton Plaisant, Francisco Klemtz e Tabajaras, sentido Centro.

A Doracy Cezzarino está entre as vias contempladas pelo Lote 1 das obras de requalificação viária do Novo Inter 2, que vai abranger cerca de 16 km de ruas nos bairros Santa Quitéria, Portão, Seminário, Campina do Siqueira e Vila Izabel.

As melhorias na Doracy Cezzarino serão realizadas entre a Pedro Collere e Francisco Frischmann, com extensão de 540 metros. Será feita a requalificação completa, com alargamento da pista, que passará a ter largura variável entre 9 e 10,5 metros, além de obras de contenção. A rua também será estendida até a Avenida Presidente Arthur Bernardes, com implantação de faixa exclusiva para o transporte coletivo.

Fonte: Prefeitura de Curitiba