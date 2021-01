A pandemia em 2020 e seus reflexos em diferentes setores da economia fizeram com que muitos brasileiros perdessem o emprego formal. Para continuar pagando as contas, que continuam chegando, os paranaenses resolveram apostar no empreendedorismo. Apenas em 2020, o Paraná teve o registro de 126.520 novos microempreendedores individuais, marca que é 19,2% maior que a registrada em 2019, segundo dados da Receita Federal.

No final do ano passado, o Paraná totalizava cerca de 709 mil cadastros de microempreendedores individuais (MEI), o quarto colocado em relação a todos os outros estados, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O aumento de MEIs acontece em todo o país, de acordo com dados da Receita Federal. No final do ano passado, foram registrados mais de 1,88 milhão de novos MEI, elevando para 11,31 milhões em todo o Brasil.

Para a coordenadora estadual do MEI no Sebrae/PR, Carla Selva, o crescimento no número de empreendedores acontece pela escassez de empregos formais. “Muitas pessoas perderam seus rendimentos e resolveram empreender por necessidade, como uma alternativa para garantir em um momento de escassez de empregos. Como o negócio visa subsistência do empresário e de sua família, é preciso buscar auxílio e ferramentas que ajudem a empresa a se desenvolver”, avalia Carla Selva.

Ajuda para quem está começando

O aumento no cadastro de MEIs fez o Sebrae lançar ao lingo de 2020 vários conteúdos on-line e gratuitos, como palestras, lives, oficinas, e-books e outros materiais para auxiliar o microempreendedor que está começando. Há também uma central de atendimento 0800 570 0800, para quem deseja tirar dúvidas e buscar orientações para abrir a própria empresa.

A consultora Carla Selva apresenta algumas dicas para as pessoas que têm o sonho de abrir o próprio negócio:

– Pesquise sobre o mercado e faça um bom planejamento. Mapear, realizar pesquisas e negociações com todos os envolvidos no seu negócio, como fornecedores, concorrentes e clientes potenciais, entender suas necessidades é essencial.

– Com as restrições de abertura e o isolamento, os pequenos negócios tiveram que inovar e mudar a forma de vender e de divulgar seus produtos e serviços. A internet tem sido uma grande aliada na sobrevivência de inúmeros negócios no país. Inicie sua empresa com canais digitais para negociar com seus clientes e procure ferramentas e plataformas que possam impulsionar as suas vendas online.

– Caso seja um negócio físico, além de toda a estrutura necessária, é essencial para o atual momento, ter cuidados com a limpeza do local, já que essa se tornou uma exigência que os clientes buscam na aquisição de produtos e serviços.

– Monitore todos os resultados financeiros de sua empresa e mantenha sempre as contas em dia. Lembre-se de que todo início precisa de muita dedicação e persistência.

– Teste suas ideias, valide com os clientes e, se for necessário, faça rápidas correções. Não espere que tudo esteja 100% perfeito para lançar um determinado produto ou serviço.