Seis cidades do Paraná ficam sem água nesta quarta por manutenção e falta de luz

O monitoramento oficial da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) aponta que diversas localidades do interior do estado enfrentam paradas temporárias no fornecimento de água nesta quarta-feira (10/06). Segundo a companhia, as paradas no abastecimento são decorrentes de manutenções preventivas, higienização de reservatórios ou desligamentos na rede elétrica.

Abaixo, confira o detalhamento das regiões afetadas, os motivos informados pela companhia e a previsão de normalização do serviço para cada município.

Cidades afetadas e cronograma de normalização

Francisco Alves

Motivo: Higienização periódica de reservatórios para escoar, lavar as estruturas e assegurar a estrita qualidade e segurança da água distribuída.

Locais afetados: Toda a cidade de Francisco Alves.

Horário de início: 07:00.

Previsão de normalização: Período da noite desta quarta-feira (10/06).

Mandaguaçu

Motivo: Higienização periódica de reservatórios.

Locais afetados: Estruturas de reservação do município.

Horário de início: 07:00.

Previsão de normalização: Noite desta quarta-feira (10/06).

Leópolis

Motivo: Falta de energia elétrica. Um desligamento programado na rede elétrica que atende as estações elevatórias comprometeu temporariamente a produção e a distribuição de água. Como a automação do sistema depende de eletricidade, o uso de geradores é limitado por questões ambientais.

Locais afetados: Cidade toda, com oscilação de pressão na rede e/ou falta d’água.

Horário de início: 10:00.

Previsão de normalização: Noite desta quarta-feira (10/06).

Piraí do Sul

Motivo: Falta de energia elétrica na rede que alimenta os sistemas de captação, tratamento ou distribuição.

Locais afetados: Regiões dependentes do bombeamento afetado pela interrupção da energia elétrica.

Horário de início: 11:00.

Previsão de normalização: Noite desta quarta-feira (10/06).

Altônia

Motivo: Higienização programada de reservatórios de água.

Locais afetados: Distritos de Jardim Paredão e Vila Iara.

Horário de início: 11:00.

Previsão de normalização: Noite desta quarta-feira (10/06).

Atalaia

Motivo: Higienização periódica e escoamento de estruturas de armazenamento.

Locais afetados: Áreas de abrangência do reservatório em manutenção.

Horário de início: 16:00.

Previsão de normalização: Noite desta quarta-feira (10/06).

Ficou sem água? RECLAME!

A Sanepar reforça que, em situações de interrupção, é essencial que a população faça o uso econômico da água tratada, priorizando a alimentação e a higiene essencial e evitando desperdícios.

Pela determinação da Resolução nº 3/2020 da Agência Reguladora do Paraná (AGEPAR), é obrigatório que todo imóvel possua uma caixa-d’água com capacidade de, no mínimo, 500 litros ou que consiga atender as necessidades de consumo por até 24 horas. Imóveis que cumprem essa diretriz sentem menos os impactos de paradas temporárias.

Os serviços de manutenção podem sofrer adiamentos ou cancelamentos caso ocorram mudanças severas nas condições climáticas, razões técnicas ou motivos de segurança. Para consultar a situação específica de cada endereço ou relatar problemas de pressão, os clientes podem utilizar o aplicativo Minha Sanepar, o site oficial da companhia ou a Central de Atendimento Telefônico pelo número 0800 200 0115, disponível 24 horas por dia.