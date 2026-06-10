Carreta carregada com soja tomba na BR-277 e interdita pistas em Morretes; vídeo

Uma carreta carregada com soja em grãos tombou na manhã desta terça-feira (10) na BR-277, em Morretes, no litoral do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 6h, no km 31 da rodovia, no sentido Paranaguá. Por volta das 8h eram 6 km de congestionamento.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo descia a Serra do Mar quando, após concluir o trecho de descida e entrar em uma reta, acabou tombando.

O sinistro foi classificado pela PRF como um tombamento de veículo de carga. A carreta transportava uma carga de soja.

Segundo o policial rodoviário federal Pasqualini, as duas faixas da pista no sentido Paranaguá ficaram totalmente interditadas após o acidente. Equipes trabalham no local para realizar o destombamento do veículo e, posteriormente, liberar o tráfego.

O motorista, um homem de 30 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Regional de Paranaguá para atendimento médico.